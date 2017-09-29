РБК опубликовала первый финансовый отчет после перехода под контроль нового акционера. 18 июня 2017 года представитель группы ЕСН Григория Березкина официально сообщил, что группа купила 65% акций РБК у Михаила Прохорова.

За первое полугодие 2017 года, совокупная выручка группы выросла на 3% по отношению к первому полугодию 2016 года и составила 2576 млн рублей. Показатель EBITDA составил 317 млн рублей и вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Операционная прибыль составила 117 млн рублей. Годом ранее операционная прибыль холдинга составила 56 млн рублей, а до этого компания отчитывалась об убытках (например 184 млн рублей убытка за первую половину 2015 года).

Показатель EBITDA бизнес-направления «В2 В информация и сервисы» (куда входят РБК Конференции, РБК Исследования рынков и Public.ru) сократился на 250% с 4 млн рублей до минус 6 млн. Выручка данного сегмента по сравнению с первым полугодием 2016 года увеличилась на 2%.

Сегмент «В2C информация и сервисы», куда входит базовый бизнес группы — газета и телеканал — по сравнению с первым полугодием 2016 года также увеличилась на 2%.

С конца 2016 года мы активно вкладывали средства в развитие медийных продуктов всех основных платформ, что привело к падению EBITDA сегмента на 35 млн рублей (36%). Инвестиции в качество контента и его дистрибуцию на медийных площадках РБК дали эффект уже весной: сайт rbc.ru установил рекорд по аудитории в апреле — 4,27 млн пользователей за день (по данным «Яндекс Метрики»), — сказано в сообщении РБК.

Наибольший рост выручки произошел в сегменте «Входхновение», основным бизнесом в котором является премия РБК. Выручка этого сегмента увеличилась с 10 до 25 млн рублей.