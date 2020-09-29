Банк Тинькофф тестирует технологию алгоритмического кэшбэка с рекомендательными моделями — Tinkoff RECO, называет её не имеющей аналогов в мире.
Tinkoff RECO — это «семейство современных ИИ-алгоритмов», которые два года анализировали покупки 8 млн клиентов банка и теперь умеют на основе истории транзакций предугадывать, что человек захочет купить, чтобы предложить персональный кэшбек.
Архитектура технологии позволяет рассчитать различные модели вероятности покупки для конкретного бренда, магазина или товара и решить, нужно ли давать кэшбэк на конкретный бренд или товар. Сейчас части клиентов уже доступны спецпредложения с кэшбэком до 30% на товары и бренды от нескольких десятков партнеров Тинькофф — производителей и мерчантов.
Эти партнёры, в свою очередь, смогут оценивать востребованность своих товаров и управлять их предложением покупателям.
Алгоритм способен автоматически собрать корзину покупок, проанализировав поведение и привычки клиента.
Регулярные, базовые товары могут быть добавлены в корзину автоматически, часть продуктов может быть добавлена в качестве рекомендации. Например, если клиент часто ест говядину — алгоритм может предложить заменить ее на курицу, чтобы расширить рацион. Также Tinkoff RECO может посоветовать человеку покупать больше фруктов и зелени, если эти продукты будут встречаться в его корзине очень редко.
Сообщается, что Tinkoff RECO выросла из технологии ReceiptNLP для расшифровки текстовой информации из торговых чеков с помощью нейросетей. «Сервис может найти в тексте чека название бренда, определить до 70 категорий товаров, расшифровать сокращенное название и распознать продукт».
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После объявления о возможном слиянии Яндекса и Тинькофф… Торговая марка «Тинькофф» смотрится вызывающе на проекте банка. Вместо проекта «Яндекса». Банк обогнал поисковик на его же поле. Приехали.
Ведь в контуре поисковика:
— Есть Яндекс.ОДФ. Понятно, что оператор провалился, никакой доли не завоевал, но даже 2,8% российских чеков дают Яндексу представление о ритме закупки коробочек с кашей, огурчиков и тунца с фуагра.
— Есть «Едадил» — приложение так и просится в автоматические составители списка покупок. Но не умеет этого. Да, что там «этого»… Приложение не умеет сохранить в «моём» профиле хотя бы типы товаров в обобщённом виде. В духе: «я люблю индейку, индейку в фавориты!» И при необходимости добавляем индейку в список покупок одним кликом, независимо от бренда, добавляем индейку ровно той марки, что Яндекс сегодня и промотирует — win win. На практике каждый новый список покупок в Едадиле составляется с нуля. Надо вспомнить о любви к индейке, поискать её, добавить в список. Бред. А, ведь, приложение разрабатывается 9 лет, на рынке присутствует 8. У Тинькофф нормальный функционал анонсирован даже до запуска — сразу, с рождения. Молодцы!
После объявления Тинькофф, боюсь, что и ОДФ и «Едадилу» вынесен приговор (На ОДФ, разумеется, плевать, а «Едадил» подавал надежды. Но чёт…
И мелкий совет PR и рекламной платформе Тинькофф. Коллеги, подчёркивайте, что решения принимает не искусственный интеллект, а «интерпретируемый искусственный интеллект», тот умеет себя и свои мотивы объяснять. Сегодня идёт речь о ЗОЖ, хорошо, но в целом-то…
Аптеки давно стали партнёрами банка и рекламной платформы, врачи-дистанционники станут партнёрами в ближайшем будущем… Может и колдуны! Порчу будут накладывать со скидкой в 66%, кто знает.
А затем, в один прекрасный (ужасный) момент искусственный интеллект сообразит, что больные, но работающие люди тратят бесконечные деньги на врачей и лекарства. Этих траты крайне клейкие. Выгодные Тинькофф, просто аморальные. Инвалид не откажется от лекарства? Не откажется. Пропустить месячишко и не покупать рыбу или курицу — эти дела заместимы другой едой. Не покупать лекарства некоторым нельзя. Значит выдавать вредные рекомендации, шарашить токсичные списки покупок — выгодно для будущего заработка с аптек.
«Искусственному интеллекту» «выгодно» плодить инвалидов на таблетках — у них высокий LTV.