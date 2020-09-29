В моменты повышенного спроса на заказы из Лавки доставка будет становиться платной, если заказ на сумму меньше определенной минимальной стоимости. Она тоже меняется в зависимости от спроса. А если спрос очень высокий, включится обязательная минимальная сумма заказа. Об этом рассказал руководитель сервиса Илья Красильщик. На его скриншоте фигурирует минимальная сумма в 700 рублей, но сам он пишет, что 1000 -- это очень много, и такая минимальная сумма вряд ли рассчитается.

Ввести новый алгоритм пришлось из соображений баланса спроса и предложения.

Одно из первых слов, которое пришлось выучить, потому что без него вообще никак, — это сурж. Если коротко, сурж — это баланс спроса и предложения. В любом городском сервисе регулярно случается ситуация, когда желающих поехать на такси/заказать еду больше чем машин/курьеров. При этом базовое условие сервиса — он должен быть доступен всегда. Единственный способ этого достичь — балансировать цены. В Такси это цена поездки, в Еде цена доставки, в Лавке — минимальная корзина. Идея в том, что, кому не очень надо, не закажет или закажет попозже, а те, кому суперважно, смогут воспользоваться сервисом.

С периодически включающейся минимальной корзиной (то есть когда нельзя заказать продуктов меньше, чем на X рублей) мы живем уже почти год. У нас к этому способу суржить на самом деле много вопросов, главный из которых — он нарушает базовый принцип суржа — постоянная доступность сервиса. Далеко не всем нужно в моменте продуктов на 300, 500, 700 или 1000 рублей, а мы должны давать возможность купить продуктов меньше этой цены. Наш сурж этого не дает.

Но при этом, если мы не будем балансировать спрос, сервис перестанет работать. Поэтому сегодня — пока что на нескольких Лавках — мы начали эксперимент.