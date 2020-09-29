В моменты повышенного спроса на заказы из Лавки доставка будет становиться платной, если заказ на сумму меньше определенной минимальной стоимости. Она тоже меняется в зависимости от спроса. А если спрос очень высокий, включится обязательная минимальная сумма заказа. Об этом рассказал руководитель сервиса Илья Красильщик. На его скриншоте фигурирует минимальная сумма в 700 рублей, но сам он пишет, что 1000 -- это очень много, и такая минимальная сумма вряд ли рассчитается.
Ввести новый алгоритм пришлось из соображений баланса спроса и предложения.
Одно из первых слов, которое пришлось выучить, потому что без него вообще никак, — это сурж. Если коротко, сурж — это баланс спроса и предложения. В любом городском сервисе регулярно случается ситуация, когда желающих поехать на такси/заказать еду больше чем машин/курьеров. При этом базовое условие сервиса — он должен быть доступен всегда. Единственный способ этого достичь — балансировать цены. В Такси это цена поездки, в Еде цена доставки, в Лавке — минимальная корзина. Идея в том, что, кому не очень надо, не закажет или закажет попозже, а те, кому суперважно, смогут воспользоваться сервисом.
С периодически включающейся минимальной корзиной (то есть когда нельзя заказать продуктов меньше, чем на X рублей) мы живем уже почти год. У нас к этому способу суржить на самом деле много вопросов, главный из которых — он нарушает базовый принцип суржа — постоянная доступность сервиса. Далеко не всем нужно в моменте продуктов на 300, 500, 700 или 1000 рублей, а мы должны давать возможность купить продуктов меньше этой цены. Наш сурж этого не дает.
Но при этом, если мы не будем балансировать спрос, сервис перестанет работать. Поэтому сегодня — пока что на нескольких Лавках — мы начали эксперимент.
В январе 2019 года создатель «Додо Пиццы» Фёдор Овчинников выразил сомнение, что Яндекс.Лавка сможет стать прибыльной, если будет практиковать бесплатную экспресс-доставку. Фёдор тогда ещё не знал про коронавирус, поэтому выдвинул аргумент «введут платную доставку — большинство людей вернётся в супермаркеты», но в целом верно предсказал, что принципы доставки придётся корректировать.
Кажется, что Лавка хочет чудо: скорость, сервис (возможность заказать самую мелочь) и низкие цены одновременно, а в реальном мире можно выбрать только два из трёх.
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