Очередная попытка ввести агрегаторы в правовое поле и решить множество проблем вылилась в проект закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Компании всё же не будут обязывать брать водителей в штат. Но они должны будут проверять их перед передачей каждого заказа по реестру таксистов и по реестру такси.

За нанесение ущерба пассажиру во время поездки будет отвечать таксист, но не в том случае, если таксист окажется нелицензированным, если заказчик не получит о нём информацию, и если его ОСАГО не смогло покрыть ущерб. Тогда агрегатор будет нести ответственность, но сможет потом заставить заплатить таксиста.

Агрегаторов такси обяжут создавать представительства или филиалы в регионах, где количество такси, используемых для выполнения заказов, превышает 5 тыс. в сутки. Агрегаторы смогут рекрутировать в таксистов самозанятых (сейчас только ИП).

Для таксистов будут разработаны нормы качества вождения и количества отдыха.

Проект разработал Минтранс и планирует до конца года внести в правительство.

Водителей обяжут предоставить справку об отсутствии судимости и уголовного преследования. Эксперт говорит, что это бумажная справка, поэтому МВД окажется перегружена запросами. Как минимум у московских и подмосковных таксистов есть цифровые профили «Госуслуг», в которых хранится и информация о судимости.

Год назад игроки рынка уже предлагали изменения к законопроекту, внесённому за два года до этого. Они хотели возможности работы с самозанятыми.