Максим Солопов, журналист освещавший работу силовых структур во многих изданиях, в RTVi сообщил о следственных действиях (обыске) в офисе Group-IB. URL статьи RTVi «gendirektor-group-ib-zaderzhan-po-podozreniyu-v-gosizmene» сообщает о том, что Илью Сачкова, основателя и директора компании Group-IB, задержали по подозрению в госизмене.
Помимо самого Сачкова задержан Дмитрий Волков, соучредитель компании. Сотрудники Group IB не могут выйти с ними на связь и установить причины их задержания. Акционерами компании помимо основателей являются структуры Андрея Романенко (фонд Run Capital) и Altera Capital Group.
В момент привлечения инвестиций в 2014-м году, основные доходы Group-IB формировались от оказания услуг: аудит информационной безопасности и анализ защищенности, защита символики, брендов и авторских прав в интернете, защита цифрового контента в сети интернет, антиDDoS, компьютерная криминалистика и экспертиза, расследование киберпреступлений и хищений совершенных с использованием высоких технологий. В будущем компания планировала зарабатывать на системах анализа и предотвращения угроз.
Group-IB участовало со своими экспертизами во многих значимых делах, например, в деле Павла Врублевского, которое велось при поддержке ЦИБ ФСБ, второе управление в котором на тот момент возглавлял Сергей Михайлов. Сергей Михайлов в итоге, благодаря делу против Врублевского, был обвинён в совершенни госизмены и приговорён к 22-м годам лишения свободы. В 2018-м году, на пике расследования дела против Сергея Михайлова, Илья Сачков говорил о том, что компания Group-IB перенесёт свою штаб-квартиру в нейтральный Сингапур, а все доступные компании сведения серьёзно шифруются и доступны узкому кругу сотрудников.
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Знатные ребята.
В каждой своей абузе пишут «На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами ГК РФ, просим вас со своей стороны уведомить владельца о нарушении, и, если он не отреагирует, заблокировать данный аккаунт.»
Так и напрашивается вопрос: «А вы кто такие, чтобы на ваши просьбы реагировать?»
https://www.forbes.ru/news/441425-osnovatela-group-ib-arestovali-po-delu-o-gosizmene — подтверждение суда про госизмену
Ну они своей защитой авторских прав занимались очень мутно.
Но, повторюсь — мутность и госизмена это разные измерения.
Врублевский пишет:
«Если бы я искал не поводы, а причины, которые могли бы привести к тому, что произошло, я бы предположил последние санкции против обменника Suex. Я и писал и говорил, что это история с двойным, если не тройным дном и серьезными последствиями — с одной стороны размах крипто-локеров дошел до „ручки“ последние годы, с другой стороны та же инфраструктура, которая использовалась для крипто-локеров — используется для наркоторговли Hydra против Россиян и при этом связана судя по всему с поддержкой на Украине. Вы прекрасно знаете, что даже Президенты двух стран — России и США проводили встречи непосредственно по этому поводу. В России, во всяком случае по моему мнению, одним из основных популяризаторов темы крипто-локеров был именно Илья Сачков — думаю причины нужно искать там. Это мое субъективное мнение»
Может, они могли что-то знать об электронном голосовании?
А если вам показать указательный палец, то у вас сразу мысль «Путин!!!». И от большого пальца, и от мизинца — тоже, да?
Кому оно интересно вообще?