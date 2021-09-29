Максим Солопов, журналист освещавший работу силовых структур во многих изданиях, в RTVi сообщил о следственных действиях (обыске) в офисе Group-IB. URL статьи RTVi «gendirektor-group-ib-zaderzhan-po-podozreniyu-v-gosizmene» сообщает о том, что Илью Сачкова, основателя и директора компании Group-IB, задержали по подозрению в госизмене.

Помимо самого Сачкова задержан Дмитрий Волков, соучредитель компании. Сотрудники Group IB не могут выйти с ними на связь и установить причины их задержания. Акционерами компании помимо основателей являются структуры Андрея Романенко (фонд Run Capital) и Altera Capital Group.

В момент привлечения инвестиций в 2014-м году, основные доходы Group-IB формировались от оказания услуг: аудит информационной безопасности и анализ защищенности, защита символики, брендов и авторских прав в интернете, защита цифрового контента в сети интернет, антиDDoS, компьютерная криминалистика и экспертиза, расследование киберпреступлений и хищений совершенных с использованием высоких технологий. В будущем компания планировала зарабатывать на системах анализа и предотвращения угроз.

Group-IB участовало со своими экспертизами во многих значимых делах, например, в деле Павла Врублевского, которое велось при поддержке ЦИБ ФСБ, второе управление в котором на тот момент возглавлял Сергей Михайлов. Сергей Михайлов в итоге, благодаря делу против Врублевского, был обвинён в совершенни госизмены и приговорён к 22-м годам лишения свободы. В 2018-м году, на пике расследования дела против Сергея Михайлова, Илья Сачков говорил о том, что компания Group-IB перенесёт свою штаб-квартиру в нейтральный Сингапур, а все доступные компании сведения серьёзно шифруются и доступны узкому кругу сотрудников.