Сотрудник минского офиса epam Андрей Зельцер встретил с ружьём сотрудников КГБ Белоруссии пришедших к нему домой, убил одного из пришедших и был убит сам:

Житель Минска смертельно ранил одного из сотрудников КГБ Белоруссии, пришедших к нему домой с проверкой, и был убит ответным огнем, сообщается на сайте комитета. По информации ряда Telegram-каналов, жилец квартиры — 32-летний работник американской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер.

«В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен», — сообщила пресс-служба КГБ. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).