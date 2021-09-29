Сотрудник минского офиса epam Андрей Зельцер встретил с ружьём сотрудников КГБ Белоруссии пришедших к нему домой, убил одного из пришедших и был убит сам:
Житель Минска смертельно ранил одного из сотрудников КГБ Белоруссии, пришедших к нему домой с проверкой, и был убит ответным огнем, сообщается на сайте комитета. По информации ряда Telegram-каналов, жилец квартиры — 32-летний работник американской IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер.
«В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен», — сообщила пресс-служба КГБ. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).
Жена Андрея Зельцера задержана.
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Видео жуткое, конечно. Жизнь как она есть.
Сцена видна — а понять её трудно.
— Мотивация стрелка неясна — понятно, что это форма самоубийства. Но зачем?
У него что, было что-то нехорошее дома, или на него уже было дело, доказательства чего-то нехорошего, ему было ясно, что дадут большой срок или вышку?
— И зачем жена в этом ему помогает — тоже неясно. Да ещё так бодро и весело.
— Почему двустволка пробила бронежилет — также непонятно, либо его не было — тогда тоже непонятно, почему.
p.p.p.s. Кто выложил видео? Вряд ли оно транслировалось из квартиры в реальном времени. Кроме того, к ролику подвёрстано видео с камеры наблюдения в подъезде, значит, верстали где-то у силовиков — но публиковали специально или утечка, неясно.
Видео в таком виде Нехта положила, может откуда-то взяла. Понятно, что изнутри квартиры видео получили силовики после завершения всего.
А монтировал, конечно, человек склонный к героизации того что сделал Зельцер. Удивительно, что потом его транслируют и белорусские госканалы.
Вообще, выглядит как то, что человек с каким-то тоннельным мышлением, уже загнанный.
Почему загнанный? Пёс его знает. Может дома валяется несколько десятков граммов мухоморов, и кажется что всё, жизнь кончилась, раз тебя за них в тюрьму могут упечь на несколько лет.
Тоже верно. Но как оно тогда попало в сеть, на Нехту в том числе?
А, вот это всё-таки, похоже, он, судя по фоткам в статьях о перестрелке:
https://www.facebook.com/andrei.zeltser
На видео не похож, но снят сбоку, поэтому трудно было идентифицировать в ФБ.
Ну ты же сам знаешь это правило: сейчас за несколько дней тема обернётся вокруг несколько раз, с разных углов
Как с екатеринбуржцем, которого убили за украденный рулон обоев.
Проще подождать, когда станет понятно, чем прямо сейчас разобраться, почему силовики одеты как грибники, что это за съёмка такая странная и как и откуда и кому она утекла.
Ну да, пара поворотов сюжета нам гарантирована.
Вообще у них митинги прошлой осени квалифицируются как попытка государственного переворота (чем они и являлись по сути), так что могли ломиться к нему и по этой статье. Потому что он — участник и организатор протестов — вполне может квалифицироваться как государственный преступник.
Так что их мотивация обыска вполне годная по законам Белоруссии.
Но удивительно другое: он на видео молчит. Если бы он хотел забаррикадироваться, не пускать, остановить, вступить в переговоры — он бы кричал им, что будет стрелять, предупредил бы, что вооружён. И они бы тогда и не ломились, а обложили бы квартиру и начали переговариваться.
Но он молча ждёт, фактически устроив засаду — с двумя патронами в стволе гладкой двустволки против шестерых с профессиональным оружием.
Это, конечно, форма самоубийства.
У англосаксов для этого, как и для всего другого, есть название — suicide by cop.
«Суисайд бай коп» выглядит, как обращение к потенциальным партизанам:
— Ребята, вы свободны отказаться от рабской психологии и перейти к совсем другим принципам существования, противостояния Луке. Вместо тюрьмы или переезда в Польшу можно сделать Другой выбор.
В левой среде, ровно по этой причине… Нехарактерный выбор-то! И сейчас не 41 год — видео назвали постановочным. Инсценировкой КГБ. Возможно чисто белорусской природы, возможно в стиле известного «убийства Бабченко» или менее известных украинских операций убитого «Анзора из Вены» (в частности против депутата там одного, и двух чеченцев).
Кто обратился к потенциальным партизанам? И зачем?
«— Почему двустволка пробила бронежилет»
— потому что заряд дроби на близком расстоянии подобен пуле. Не успевает раскрыться дробовой сноп. Даже если у него там было всего 28 грамм дроби — то это по сути болванка металлическая которая идет на сверх звуке на выходе из ствола — обычно около 400 м/с
Гладкоствол в ближнем бою — штука совершенно страшная и намного более опасная чем любая нарезка (в плане ранений) как раз засчет огромной кинетической энергии. Импульс заряда из гладкоствола на сверхзвуке тебя даже в полной защите будет ощутимо назад отбрасывать. И под любым бронежилетом от такой пули даже если не пробьет будет месиво.
Пуля из ПМ весит чуть меньше 6 грамм — а скорость у нее даже меньше чем у гладкоствола — а тут от 28 до 56 грамм и скорость повыше будет. Так что энергия в разы больше поражающая, а то и в десятки раз.
Это я знаю, у меня этого всего имеется в количестве.
Но бронежилет-то должен держать. 4−5 категории.
Там либо в лицо и верхнюю часть груди стреляли, либо сотрудник КГБ был без жилета, мне кажется.
Видео страшное.
Бронежилет не прикрывает то самое место, куда метился змагар. А метился он, понятно куда. Не говорил, потому что у него не было времени ни на что, счёт шёл на секунды. Он хотел и попал ровну туда, где потери крови гарантированы.
Менты могли быть и без броников вообще. Они делают несколько выездов в день и уже на расслабоне, просто очередной программистик же. Подвоха не ждут никакого.
История про офигеть идейного змагара. Урок тем, кто думает, что можно силой запугать/посадить. С людьми нельзя так, вся история человечества полна партизанских движений.
При всей моей антипатии ко всему змагарскому, бчб тряпкам и прочему, нужно принять тот факт, что гос аппарат идейно проигрывает. Нельзя ломать двери людям, кошмарить и преследовать. Нужно как-то договариваться, вести диалог.
«Не говорил, потому что у него не было времени ни на что, счёт шёл на секунды."
Какие там секунды, они там дверь не смогли кувалдой выбить, пилили замок болгаркой, не видел, что ли.
Если к тебе ломятся, а ты, допустим, не знаешь, кто это или вообще не хочешь сразу пускать, ты будешь кричать «у меня оружие, кто у вас старший, покажите документ и ордер».
и т. п. Под пули никому лезть не нужно.
И все сразу отползут, а старший начнёт переговоры, будет ксиву в глазок показывать
Если у тебя что-то такое компрометирующее в квартире есть, за это выигранное время ты сможешь это сжечь, выбросить во двор или к соседям на балкон, утопить в унитазе. Жену с ребёнком выпустишь, чтобы не подставлять под штурм.
А не будешь молча ждать в засаде, давая выбить дверь, чтобы убить первого вошедшего и погибнуть самому — да ещё жену подвергнуть смертельному риску и отправить в тюрьму лет на десять.
Для того поведения, что мы видим, нужна не идейность, а что-то похуже с головой. Либо мы чего-то не знаем про этого Зельцера и его отношения с КГБ.
«Нельзя ломать двери людям, кошмарить и преследовать. Нужно как-то договариваться, вести диалог»
Да-да, прямо слово в слово с нашими либеральными журналистками девяностых — подстилками басаевых.
Почему же нельзя-то? Ровно этими методами и замирили Чечню, например.
Это вот с этим стрелком надо было внести диалог?
А с пермским стрелком тоже надо было вести диалог, прорабатывать отношения?
У белорусского силовика остался маленький ребёнок и вдова, между прочим. И у стрелка — тоже.
Мне кажется что вы слишком многого хотите в плане рациональных рассуждений, считать патроны, оценивать риски. Там поди так адреаналин взыграл, что он и забыл как его зовут и где находится.
Тут скорее умиляет какие до сих пор заиньки работают в белорусском КГБ, даже по базе не посмотрели что у чувака ружье дома хранится. Такого должны брать не оперативники, а спецназ. У нас бы все бы остались живы, а змагар сообразил в чем дело уже лежа в наручниках мордой в пол.
Ну, стоять столбом молча, а при поломке двери из двустволки пытаться сдержать шестерых человек — это, конечно, офигенный план.
Надёжный как швейцарские часы.
Чувак реально выглядит как не отошедший после вчерашнего. Может у него ещё вещества дома были, из-за чего его переклинило, что его сейчас посадят надолго. Потому что единственное чего можно спланированно и точно добиться тем что он сделал — то что в итоге и случилось. Другого варианта нет.
КГБ же, похоже, привыкло ходить к зайчикам-протестунам, которые тихо и интеллигентно могут говорить разве что «А я чо, я ничо, вы же видите какой бардак творится…"
Первый фатальный инцидент за год с лишним.
«Это я знаю, у меня этого всего имеется в количестве.
Но бронежилет-то должен держать. 4−5 категории.»
— я когда активно занимался стрельбой мы делали много натурных испытаний много чего — от очков защитных до листовой стали. Правда там у нас 28 грамм и дробь номера не более 7,5 — так вот оно с близкого расстояния довольно толстые стальные листы пробивает. А 56-граммовая пуля гладкоствольная — так вообще через сталь толщиной миллиметров 8 просто навылет проходит.
Проще всего взять и попробовать. Но мне кажется что против 56 граммовой пули в упор мало что устоит.
А в Англии тренер показывал такую детскую забаву английских подростков в 70-е годы зарабатывавших на жизнь стрельбой фазанов в лесах — отходишь друг от друга метров на 150 и стреляешь дробью друг в друга (не крупнее 7.5) — проиграл тот кто зассыт подходить дальше. Говорит очень глазомер тренирует хорошо и дает понимание «спиной» того, что с дробовым снопом в воздухе происходит.
Если спиной к дроби стоять то на 70−80 метрах она уже практически не опасна. Очень быстро тормозится дробовой сноп раскрывшись в воздухе.