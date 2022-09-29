Группа компаний «Просвещение» (в состав входит одноименное издательство, а также корпорация «Российский учебник», которая управляет издательствами «Дрофа», «Вентана-Граф» и т. д.) планирует M&A-сделки на EdTech-рынке. Источники слышали о переговорах издательской группы по покупке доли в онлайн-школе «Алгоритмика». Кроме того, сделка M&A обсуждалась и со специализирующейся на курсах иностранных языков компанией Skyeng. Представитель «Алгоритмики» отказался от комментариев. Управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский заявил «Ведомостям», что переговоры с «Просвещением» действительно идут с 2018 г. Но, как подчеркнул он, на текущий момент ни к каким договоренностям стороны не пришли.

«Возможные сделки «Просвещения» укладываются в общий тренд M&A этого года, когда крупные игроки выкупают активы или доли у иностранцев либо у тех, у кого нет необходимых средств для развития», – считает аналитик по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергей Либин. Правда у «Алгоритмики» и Skyeng мажоритариев иностранцев нет, зато в обеих компаниях есть доля Winter Capital Partners Владимира Потанина, который недавно потратил значительные средства на поглощение активов в банковском секторе, включая «Тиньков Банк». В июле этого года обсуждалась возможная продажа Skyeng группе VK, но в итоге стороны не пришли к соглашению.