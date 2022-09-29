Иностранные компании перестают платить «налог на Google» c 1-го октября → Roem.ru

Компании Amazon и Hetzner, в частности, прислали клиентам уведомления о том, что компании с 1-го октября 2022-го года перестают быть агентом по выплате НДС в бюджет РФ и будут выставлять счета без НДС.

Фактически это приводит к отмене "налога на Гугл" взимаемого с компаний из недружественных юрисдикций, хотя и сохраняет все проблемы с оплатой их услуг и возможные риски от приостановки сервисов в случае расширения санкций.

По большому счёту это вряд ли приведёт к изменению цен для масс россиян: те сервисы, которые планируют продолжить работу с россиянами (например: Wargaming/Леста), создают отдельные юрлица, услуги и сервисы которых будут облагаться НДС на общих основаниях.