Facebook в попытке снизить свои расходы на 10% предлагает сотрудникам заполнять вакансии в других подразделениях или увольняться, по сути компания приступила к сокращениям персонала, что делает её позиции на рынке найма сотрудников менее предпочтительными для кандидатов.

Чтобы не приступать к сокращениям в лоб, компания оформляет их в виде реорганизации подразделений, выталкивая сотрудников или в те отделы, которые меньше пострадали от сокращений, или увольняться.

Акции компании входящей в пятёрку FAANG подешевели более чем втрое меньше чем за год: вероятнее всего инвесторов не устраивает возможный сценарий разделения мира на блоки стран, которые не будут друг к другу пускать компании из других блоков, что делает оценку компаний, которые предполагались глобальными, а не региональными, завышенной. Как следствие, все компании входящие в FAANG (помимо Facebook-Meta это Apple, Amazon, Netflix и Google-Alphabet) торгуются на десятки процентов ниже годовых максимумов, а Netflix, как и Facebook, подешевел в несколько раз.