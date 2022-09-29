Турецкая партия Vatan (Родина) поддержала карту «Мир» как полезную для туризма из России


Турецкая партия "Родина" (Vatan Partisi) устроила акцию против выхода турецких банков из платежной системы "Мир" под давлением США

Она провела в Анталье акцию протеста против давления США на Турцию и решения банков выйти из системы "Мир". <...> США, угрожающие России, угрожают и Турции", — говорится в публикации. Участники акции жестко раскритиковали тот факт, что государственные банки вслед за частными поддались давлению Запада.Как заявил генсек "Родины" Догу Перинчек, выход турецких банков из платежной системы "Мир" — это "динамит, заложенный под турецкий туризм и турецкую экономику".

В Турции прошли протесты против прекращения использования системы "Мир"
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