Турецкая партия "Родина" (Vatan Partisi) устроила акцию против выхода турецких банков из платежной системы "Мир" под давлением США

Она провела в Анталье акцию протеста против давления США на Турцию и решения банков выйти из системы "Мир". <...> США, угрожающие России, угрожают и Турции", — говорится в публикации. Участники акции жестко раскритиковали тот факт, что государственные банки вслед за частными поддались давлению Запада.Как заявил генсек "Родины" Догу Перинчек, выход турецких банков из платежной системы "Мир" — это "динамит, заложенный под турецкий туризм и турецкую экономику".