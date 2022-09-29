РБК сообщает о новом джиарщике в "Яндексе":

Павел Демидов, который до недавнего времени являлся директором департамента внешних коммуникаций Счетной палаты, стал новым руководителем GR (government relations — связи с госорганами) «Яндекса». Об этом РБК рассказали два источника, близких к компании и Счетной палате.

Представитель «Яндекса» подтвердил РБК информацию о том, что новым руководителем GR стал Павел Демидов.

Павел Демидов работал с Алексеем Кудриным много лет. В 2012-2016 годах он был его советником в Фонде по поддержке гражданских инициатив. В июне 2018 года Демидова назначили помощником председателя Счетной палаты, а в июле 2018 года он стал директором департамента внешних коммуникаций.