Компания Deepcake, как минимум частично релоцировавшаяся в Тбилиси и Черногорию, объявила как минимум частично релоцировавшейся в Грузию "Афише" о том, что она подписала с Брюсом Уиллисом договор на право эксплуатации его цифрового двойника в рекламе и кино.

Ранее фейковый Брюс Уиллис использовался в рекламе "Мегафона", а идея отойти от личного присутствия на съёмочной площадке овладела актёром и его представителями после развития у Брюса афазии - заболевания, из-за которого актёр не может произнести даже ограниченное количество реплик.

Теперь Deepcake может монетизировать актёра вне зависимости от его физического состояния и, более того, продвигать тем самым идею использования цифровых двойников в более широком масштабе.