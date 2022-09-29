"Октагон" (кстати, неизвестно чей) сообщает, что владельцем Pikabu стал Алексей Нечаев:

С апреля 2009 года до 27 сентября 2022-го агрегатор развлекательного контента Pikabu принадлежал москвичу Максиму Хрящёву (доля 86,5 процента). Хрящёв считается основателем проекта, он сам об этом рассказывал журналистам в 2016 году. Тогда же он озвучил финансовые показатели: якобы в год на поддержку онлайн-ресурса уходило 12 млн рублей «с выручкой 1,3 млн в месяц, из которых 200 тыс. прибыли». Хрящёв зарегистрировал ИП для продажи рекламы на «Пикабу» в 2012 году, в 2016-м он запатентовал название ресурса – поначалу на себя.

В 2018-м он учредил ООО «Пикабу» и, очевидно, с этого периода (когда он раскрыл личность и дооформил бизнес) стал искать покупателя. В 2019-м Хрящёв перевёл товарный знак pikabu с себя на ООО. В 2020–2021 годах он выделил ключевым сотрудникам – гражданину Белоруссии Павлу Санникову и москвичу Всеволоду Кирову – доли в проекте, которые выросли к августу 2022 года до 5 процентов и 8,5 процента соответственно.

Финальный этап подготовки проекта к продаже состоялся этим летом: в июле для защиты актива на ООО «Пикабу» оформили дюжину так называемых typo-доменов, то есть содержащих ошибки или крайне похожие (например, pkabu.ru, picabu.ru).