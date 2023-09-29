МТС-банк запускает сервис для оплаты покупок на зарубежных игровых и стриминговых площадках, которые прекратили принимать платежи из РФ. Речь идет о таких сервисах, как Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox, Discord, Nintendo, EA Play и т. д. По словам источника, сервис будет работать так: пользователь в мобильном приложении банка покупает «ваучер» на пополнение суммы в одном из сервисов, например, на $10. Затем ему на электронную почту поступает код, который вводится в самом сервисе, а также инструкция по настройке аккаунта таким образом, чтобы он не был связан с Россией. После этого пользователь вводит на сайте сервиса полученный код и пополняет виртуальный кошелек.

После начала военных действий на Украине ряд зарубежных сервисов заблокировал возможность россиянам оплачивать подписки на них, а также совершать покупки внутри таких площадок: цифровые магазины видеоигр, принадлежащие Sony (PlayStation Store), Microsoft (Xbox Games Store), Valve (магазин Steam), стриминговые сервисы, например, Spotify и т. д. Ситуация привела к появлению целого рынка по продаже цифровых кодов на видеоигры и другой контент. Такие услуги предлагают, например, «М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие площадки. Продажей услуг по регистрации аккаунтов в цифровых игровых магазинах в нероссийских регионах занимаются и частные лица, чаще всего через классифайды и социальные сети. «Сложности с оплатой в зарубежных сервисах привели к значительному перераспределению рынка: спрос на покупку платного контента в целом не изменился, пользователи начали искать платформы для простого совершения платежей»,— объясняют в Astrum. Источник на рынке разработки и дистрибуции видеоигр отмечает, что единственная разница между покупкой кода на одной из площадок и тем, что предлагает МТС-банк, в более официальном статусе покупки у последнего. Собеседник полагает, что банк хочет перетянуть на себя часть «пусть во многом серого, но уже сформированного рынка».