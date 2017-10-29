В конце этой недели платный видеосервис kino.pub оказался недоступен для российских пользователей. Ресурс предоставляет доступ к новинкам кино на платной основе, за 150 рублей в месяц, также можно оплатить доступ на три и шесть месяцев.

Комментарий «Роем»: На kino.pub можно найти часть фильмов, которые еще не попали в официальный прокат в интернете. По решению Московского городского суда ресурс внесен в реестр запрещенных в России ресурсов, который ведет Роскомнадзор. Причина блокировки может быть разной, но чаще всего ей является жалоба правообладателя. В ближайшее время все российские провайдеры должны обеспечить блокировку ресурса для своих клиентов, но для некоторых пользователей сайт возможно будет какое-то время доступен. Точное число пользователей kino.pub неизвестно, домен зарегистрирован на частное лицо, проживающее в США.