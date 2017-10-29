Мосгорсуд рассмотрит апелляционное представление Пресненской межрайонной прокуратуры в споре об увольнении Натальи Гандуриной с её бывшим работодателем «Арт трейдинг портфолио менеджмент» (управляющая компания Александра Федотова ACMG, которая издает Forbes в России). Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат Гандуриной Денис Товкайло. Прокуратура не согласилась с решением Пресненского райсуда, вставшего на сторону работодателя.

О том, что бывший вице-президент издателя Forbes пожаловалась в Следственный комитет на фальсификацию документов стало известно в начале октября. Ранее Наталья Гандурина отсудила у своего бывшего работодателя более 4 млн рублей, но не смогла восстановиться в должности, так как по бумагам, предоставленным ответчиком, она нарушила трудовой договор.

Работодатель мотивировал увольнение прогулом, в действительности же, как сообщила газета: