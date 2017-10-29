Мосгорсуд рассмотрит апелляционное представление Пресненской межрайонной прокуратуры в споре об увольнении Натальи Гандуриной с её бывшим работодателем «Арт трейдинг портфолио менеджмент» (управляющая компания Александра Федотова ACMG, которая издает Forbes в России). Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат Гандуриной Денис Товкайло. Прокуратура не согласилась с решением Пресненского райсуда, вставшего на сторону работодателя.
О том, что бывший вице-президент издателя Forbes пожаловалась в Следственный комитет на фальсификацию документов стало известно в начале октября. Ранее Наталья Гандурина отсудила у своего бывшего работодателя более 4 млн рублей, но не смогла восстановиться в должности, так как по бумагам, предоставленным ответчиком, она нарушила трудовой договор.
Работодатель мотивировал увольнение прогулом, в действительности же, как сообщила газета:
В суде представитель Федотова предоставил копию акта, в котором было указано, что 19 декабря Гандурина отсутствовала на рабочем месте. Акт был подписан самим Федотовым и его помощницей Ольгой Ивко, говорил представитель Федотова. Впрочем, оригиналы акта представители Федотова не предоставили. […]
Гандурина подала заявление в ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы по факту дачи ложных показаний Ивко в Пресненском районом суде г. Москвы 8 июня, куда она была приглашена в качестве свидетеля, рассказала она.
Проверка ОМВД установила, что Ивко предоставила суду не соответствующую действительности информацию, но сделала это неумышленно, по забывчивости, что привело к отказу в возбуждении уголовного дела, говорится в постановлении прокуратуры, с которым ознакомились «Ведомости». На данный момент постановление находится на дополнительной проверке, решение по ней будет вынесено в начале ноября.
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