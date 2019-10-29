Каршеринг Яндекса разрешил завершать поездки по тарифам для грузовых фургонов и микроавтобусов «в другом городе».

Можно двигаться по трассам Е105, М-11 (проезд для машин Драйва бесплатный) и М-7 в рамках зон, указанных в приложении. Завершить аренду можно только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Машины доступны по фильтру «Груз» и «Шатлл» по тарифу «Межгород». Поездки в рамках нового тарифа возможны между Москвой и Санкт-Петербургом, Москвой и Казанью. В городе назначения тариф можно переключить на локальные: «Минуты», «Часы», «Дни», или снова выбрать «Межгород» и вернуться обратно. В тариф включено время и километры: Москва — Санкт-Петербург: 10 часов и 800 км; Москва — Казань: 14 часов и 900 км.