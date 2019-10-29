Сбербанк сообщил о подписании необязывающего соглашения о приобретении миноритарной доли в компании «МФ Технологии» (МФТ) у «Газпромбанк» (Акционерное общество). Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов. Сбербанк видит существенный потенциал в создаваемой совместно c Mail.Ru Group платформе O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и в целом ряде других направлений. Банк разделяет и поддерживает стратегию Mail.ru Group, направленную на технологическое лидерство и расширение спектра качественных услуг для удовлетворения ежедневных потребностей клиентов и улучшению пользовательского опыта. Совместные действия, направленные на максимизацию синергий от сотрудничества двух взаимодополняющих экосистем, откроют новые возможности для клиентов.

Если сделка состоится, госбанк может получить долю эквивалентную 20% голосующих акций Mail.ru Group. Предположительно покупка обойдётся в $170 млн. по данным источников Bloomberg.

Акционером группы Mail.ru является совместное предприятие с участием Газпромбанка — «МФ Технологии». Среди его партнёров: «Мегафон», USM Holdings Алишера Усманова и «Ростех». СП контролирует 5,23% экономической доли и 58,87% голосов в управлении группой Mail.ru. Газпромбанк контролирует чуть больше 20% голосов. Среди крупнейших акционеров группы южноафриканский холдинг Naspers, с 27,6% долей Mail.ru Group (12,3% голосов), у китайских Tencent — 7,4% и 3,3% соответственно, у Alibaba Group — 10% и 4,5%.

Сбербанк уже владеет 46,5% в другом российском интернет-холдинге — группе компаний Rambler Александра Мамута. С Mail.ru банк связывает многомиллиардное совместное предприятие в области такси и доставки услуг. Третий партнёр банка — Яндекс. Компании совместно владеют Яндекс.Деньгами (75% принадлежит банку) и СП в области e-commerce на базе Яндекс.Маркета (на паритетных началах). В 2009 Яндекс предложил, а затем передал Сбербанку так называемую «золотую акцию». Единственная её функция — возможность наложения вето на существенные сделки о продаже долей поисковика.

Конфликта интересов в банке, который владеет долями в проектах сразу трёх главных интернет-холдингов Рунета, по состоянию на июль 2019 года, не видели.

Газпромбанк не впервые оказывается временным держателем активов группы Mail.ru или партнёром, помогающим структурировать их. В частности фонд UCP привлекал кредит от Газпромбанка на 1 млрд долларов для финансирования сделок по приобретению им долей во ВКонтакте. Впоследствии Mail.ru выкупили ВКонтакте у UCP на деньги того же Газпромбанка.