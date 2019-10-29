ТАСС: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) намерен воспользоваться опционом на покупку дополнительных акций в СП AliExpress Russia, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

РФПИ инвестировал в СП 100 миллионов долларов. В дальнейшем фонду, по договорённостям партнёров, разрешалось приобрести акции Aliexpress Russia ещё на 194 миллиона долларов. Доля РФПИ в СП составляет 5% (или 1,2% голосов), после покупки опциона может составить до 12,9% (9,6% голосов). Партнёрами РФПИ по СП выступают китайская Alibaba Group, Mail.ru Group и МегаФон.

Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) — суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики, в данном случае — китайского производства и совместного российско-китайского e-commerce.