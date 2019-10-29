Выпущенный китайской Huawei на прошлой неделе смартфон «Honor 9X» получил доступ к сервисам Google. Произошло это уже после того, как официально Huawei доступ к сервисам потерял. Как объяснил androidinsider.ru, по документам Huawei провела новинку, как совершенно другую модель, а именно — «Huawei P Smart Z». Известному ранее аппарату китайцы успели купить доступ к Google Mobile Services ещё до введения американских санкций. Google проверяет устройства, на которые её лицензирует свои сервисы. Поэтому китайцам пришлось установить в европейскую версию Honor 9X процессор Kirin 710, знакомый по «Huawei P Smart Z». Тогда как в самом Китае, «Honor 9X», разумеется без Google сервисов, продаётся с новейшим Kirin 810 — более производительным и экономичным чипом. Российских рецензентов «новый телефон», по факту оказавшийся старым, откровенно разочаровал.

Ранее в конце сентября-октябре выяснилось, что Huawei предусмотрели бэкдор на свежих топовых смартфонах Mate 30. Недокументированные API потребовались корпорации, в лучшем случае, для установки сервисов Google, на что Huawei не имеет права с весны 2019 года, после обвинений производителя в шпионаже и репрессивного решения президента США Дональда Трампа.

В начале лета Ростелеком и российское Минкомсвязи предложили Huawei воспользоваться российской операционной системой «Аврора» (бывшая финская Sailfish), но разработка, где так же нет Google Mobile Services, китайских производителей не заинтересовала. На замену Google-сервисам китайская корпорация разрабатывает альтернативную операционную систему «Harmony». Однако, как призналась вице-президент Huawei по связям с общественностью Джой Тэн, система «еще далека от готовности», и на ее разработку уйдут годы.