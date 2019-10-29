Аптечные сети, после провальной попытки вынудить прокуратуру заблокировать доставку лекарств "Озоном", попробовали доставлять лекарства сами. Сеть "Самсон-фарма" воспользовалась "озоновской" схемой, выяснил "Коммерсант". Как подозревает газета, "Самсон-фарма" может быть связанна с третьим по величине игроком аптечного рынка ГК "Эркафарм" через владельца "Самсона" Александра Ларина. Человек с идентичным именем представляет интересы "Эркафарма", по данным собеседников "Коммерсанта". Гендиректор "Самсон-фармы" Армина Даниелян одновременно занимает должность коммерческого директора в "Эркафарме".

Преследование "Озона" осенью 2018 года за попытку доставлять лекарства инициировал Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), куда входит, в том числе, вышеупомянутый "Эркафарм". Копии жалоб на "Озон" направлялись и в Роскомнадзор с Росздравнадзором.

Схемы, которую применил в октябре 2018 "Озон" и в 2019 "Самсон-фарма" — достаточно похожи. Доставка и дистанционная продажа лекарств в России запрещена, однако сервисы оформляли покупку, как "действия по ознакомлению с заказанным товаром, покупке и передаче от имени заказчика" [sic!], что, по мнению московской Прокуратуры, традиционной "покупке-продаже" не идентично. Для доставки покупатель оформляет договор с так называемым "поверенным", который лишь "забирает и доставляет" заказ из аптеки сети (у "Озона" есть три зарегистрированные де-юре аптеки; "Эркафарм" объединяет 1,2 тыс аптек "Доктор Столетов, "Озерки" и других).

Источник "Коммерсанта" заказал в "Самсон-фарме" лекарство от гриппа 24 октября, покупку, накладную и чек в тот же день доставил курьер. 25 октября, после начала работы газеты над публикацией, "Самсон" убрал с сайта предложение о доставки покупок, на запросы "Коммерсанта" в компании отвечать не стали.

В феврале 2019 года президент Путин рассказал, что для начала легальных продаж лекарств через онлайн России потребуется наладить чёткое электронное взаимодействие между больницами, врачами и аптеками. Президент оговорился, что легализацию продаж безрецептурных средств можно ускорить раньше.

В 2018 гендиректор НПК "Катрен" Леонид Конобеев рассказывал "Ведомостям", что для офлайнового аптечного рынка привычными стали банкротства — причины: "завышенные планы продаж у производителей, схемы по уходу от обязательств при сделках слияния и поглощения". Чистые убытки "Самсон-фармы" в 2018 году составили 497,9 млн руб. при выручке в 6,7 млрд руб., по данным Kartoteka.ru. На лидерство в сегменте онлайн-продаж, после легализации онлайн-торговли препаратами, претендуют, как минимум "Озон", а так же их конкуренты из "Всех Аптек" Mail.ru и маркетплейса Сбербанка и Яндекс.Маркета "Беру!".