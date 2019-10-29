Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль остаются под домашними арестами, решил Мосгорсуд.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на сумму 2,5 млрд руб, был задержан 15 февраля, но вышел из СИЗО в начале апреля 2019 года.

Baring и его партнёры 15 лет владели заметной долей «Яндекса», совместно с поисковиком инвестировали в Doc+. Среди портфельных проектов фонда были в разные годы: Озон, 2ГИС, Gett, Avito, 1С, CarPrice и банк «Восточный». Именно с последним активом связаны обвинения.