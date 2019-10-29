При запуске Apple TV+ 1 ноября компания выделит 4 сериала. Владелец заранее попросил называть свои фильмы новыми хитами. Но первые зрители решили иначе:
- Мастерство и узнаваемость Риз Уизерспун и Дженифер Энистон неспособны спасти весьма скучный и запутанный сериал «Утреннее шоу» о телешоу, считают критики Variety, а их конкуренты из The Hollywood Reporter с оценкой не спорят.
- «Видеть» с Джейсоном Момоа, который в Apple называют новой «Игрой престолов», вызывал у журналистов ощущение бессвязности.
- «Дикинсон» — черная комедия и подростковая драма одновременно — выглядит получше упомянутой выше пары сериалов, но ощущение неуместности у критиков породила и она.
- Сериал «Ради всего человечества», о запуске космических кораблей, критикам понравился.
В России стриминговый сервис Apple запустится без аудиодорожек на русском, только с субтитрами. Стриминг Apple — дешёвый (199 рублей в РФ), одновременно компания не стремится его продавать. Значительное число владельцев техники Apple и их семьи получат доступ к сервису бесплатно.
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