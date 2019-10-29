При запуске Apple TV+ 1 ноября компания выделит 4 сериала. Владелец заранее попросил называть свои фильмы новыми хитами. Но первые зрители решили иначе:

Мастерство и узнаваемость Риз Уизерспун и Дженифер Энистон неспособны спасти весьма скучный и запутанный сериал « Утреннее шоу» о телешоу , считают критики Variety , а их конкуренты из The Hollywood Reporter с оценкой не спорят.



Утреннее шоу» о телешоу считают критики Variety а их конкуренты из The Hollywood Reporter с оценкой не спорят. «Видеть» с Джейсоном Момоа , который в Apple называют новой « Игрой престолов», вызывал у журналистов ощущение бессвязности.

который в Apple называют новой Игрой престолов», вызывал у журналистов ощущение бессвязности. «Дикинсон» — черная комедия и подростковая драма одновременно — выглядит получше упомянутой выше пары сериалов , но ощущение неуместности у критиков породила и она.



но ощущение неуместности у критиков породила и она. Сериал « Ради всего человечества», о запуске космических кораблей , критикам понравился.



В России стриминговый сервис Apple запустится без аудиодорожек на русском, только с субтитрами. Стриминг Apple — дешёвый (199 рублей в РФ), одновременно компания не стремится его продавать. Значительное число владельцев техники Apple и их семьи получат доступ к сервису бесплатно.