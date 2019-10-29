Сайт премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовал поручения по ускорению экономического роста. В секторе IT и интернета Медведев поручил: выровнять условия конкуренции интернет-компаний, российских и иностранных [Roem.ru: чёткого определения термина «интернет-компания» в законодательстве РФ нет]; подключить кредитные организации к базе ФНС России, для контроля за доходами заёмщиков; принять законы о цифровом профиле для предоставления финансовых услуг и расширенном использовании Единой биометрической системы; упростить оформление документов мигрантам; создать единую цифровую платформу поддержки принятия управленческих решений. Значительная часть не упомянутых выше поручений Медведева касается поддержки инвестирования, частного и государственного.

Минфину России , Минпромторгу России , Минэкономразвития России и ФАС России представить предложения по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных интернет-компаний. Срок — 1 июля 2020 года.

Минпромторгу России Минэкономразвития России и ФАС России представить предложения по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных интернет-компаний. Срок — 1 июля 2020 года. Минэкономразвития России , Минкомсвязи России , Минфину России и ФНС России с участием Банка России обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями для проверки доходов заёмщиков ( при наличии соответствующего согласия заёмщика) посредством сервиса СМЭВ « Интеграционный модуль» сведений ФНС России о выплатах , произведённых плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц. Срок — 1 апреля 2020 года.

Минкомсвязи России Минфину России и ФНС России с участием Банка России обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями для проверки доходов заёмщиков при наличии соответствующего согласия заёмщика) посредством сервиса СМЭВ Интеграционный модуль» сведений ФНС России о выплатах произведённых плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц. Срок — 1 апреля 2020 года. Минкомсвязи России , Минфину России , Росфинмониторингу и ФСБ России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России:

— обеспечить принятие федерального закона , направленного на создание и использование инфраструктуры цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг. Срок — 1 июля 2020 года;

— обеспечить принятие федерального закона , направленного на расширение перечня финансовых услуг и предоставление иных услуг , которые могут оказываться с использованием Единой биометрической системы. Срок — 1 июля 2021 года.

Минфину России Росфинмониторингу и ФСБ России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России: — обеспечить принятие федерального закона направленного на создание и использование инфраструктуры цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг. Срок — 1 июля 2020 года; — обеспечить принятие федерального закона направленного на расширение перечня финансовых услуг и предоставление иных услуг которые могут оказываться с использованием Единой биометрической системы. Срок — 1 июля 2021 года. МВД России и Минкомсвязи России обеспечить возможность подачи иностранными гражданами заявлений на получение государственных услуг в сфере миграции в электронном виде. Срок — 1 декабря 2023 года.

Минэкономразвития России , Минкомсвязи России и Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить на основе существующих информационных систем создание единой цифровой платформы поддержки принятия решений в системе стратегического управления , включающей модули принятия управленческих решений , поддержки бюджетного и стратегического планирования. Срок — 1 сентября 2020 года.