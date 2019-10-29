Сайт премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовал поручения по ускорению экономического роста. В секторе IT и интернета Медведев поручил: выровнять условия конкуренции интернет-компаний, российских и иностранных [Roem.ru: чёткого определения термина «интернет-компания» в законодательстве РФ нет]; подключить кредитные организации к базе ФНС России, для контроля за доходами заёмщиков; принять законы о цифровом профиле для предоставления финансовых услуг и расширенном использовании Единой биометрической системы; упростить оформление документов мигрантам; создать единую цифровую платформу поддержки принятия управленческих решений. Значительная часть не упомянутых выше поручений Медведева касается поддержки инвестирования, частного и государственного.
- Минфину России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России и ФАС России представить предложения по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных интернет-компаний. Срок — 1 июля 2020 года.
- Минэкономразвития России, Минкомсвязи России, Минфину России и ФНС России с участием Банка России обеспечить возможность оперативного получения кредитными организациями для проверки доходов заёмщиков (при наличии соответствующего согласия заёмщика) посредством сервиса СМЭВ «Интеграционный модуль» сведений ФНС России о выплатах, произведённых плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц. Срок — 1 апреля 2020 года.
- Минкомсвязи России, Минфину России, Росфинмониторингу и ФСБ России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России:
— обеспечить принятие федерального закона, направленного на создание и использование инфраструктуры цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг. Срок — 1 июля 2020 года;
— обеспечить принятие федерального закона, направленного на расширение перечня финансовых услуг и предоставление иных услуг, которые могут оказываться с использованием Единой биометрической системы. Срок — 1 июля 2021 года.
- МВД России и Минкомсвязи России обеспечить возможность подачи иностранными гражданами заявлений на получение государственных услуг в сфере миграции в электронном виде. Срок — 1 декабря 2023 года.
- Минэкономразвития России, Минкомсвязи России и Минфину России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить на основе существующих информационных систем создание единой цифровой платформы поддержки принятия решений в системе стратегического управления, включающей модули принятия управленческих решений, поддержки бюджетного и стратегического планирования. Срок — 1 сентября 2020 года.
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