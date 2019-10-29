Пресс-служба Мосгорсуда рассказала «Ведомостям», что Championat.com (входит в группу Rambler Александра Мамута) обязан заплатить 1,4 млн рублей компенсации по иску «Телеспорт груп». Первоначально, за пиратские показы видео чемпионата Италии по футболу, истец потребовал со структур Рамблера 235 млн рублей. Суд факт пиратства подтвердил, но справедливой счёл компенсацию в 167 раз меньше придуманной «Телеспортом». Дополнительно Rambler Group оплатит услуги нотариуса и госпошлину. Распространять указанные видео группе Rambler запрещено.

Как и «Телеспорт груп», к своим собственным спортивным и не пиратским трансляциям, Rambler относится ревностно. Ранее в 2019 холдинг Александра Мамута обратился в суд и обвинил нарушении авторских прав ООО «Мэйл.Ру Груп». Владелец соцсети «Одноклассники» не предпринимал должных действий для блокирования пиратских показов футбола английской премьер-лиги (АПЛ) через Ok.ru. Суд подтвердил позицию Рамблера и даже постановил заблокировать доступ к «Одноклассникам». Однако уполномоченное ведомство, Роскомнадзор, от исполнения решения Мосгорсуда молча воздержалось.

Упомянутые выше оппоненты, встретившиеся в Мосгорсуде — прямые конкуренты. «Телеспорт» запустил специализирующийся на спорте стриминговый сервис в октябре 2019, в прошлом продавал записи третьим структурам. Группа Rambler распространяет официальные трансляции футбола АПЛ через свой кинотеатр Okko.