PwC совместно с АО «РВК» выпустили восьмой ежегодный обзор венчурной индустрии России «MoneyTree™: навигатор венчурного рынка» («MoneyTree™: Россия») за первое полугодие 2019 года.
- В I полугодии 2019 года объем венчурных сделок в России вырос почти втрое по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг почти $250 млн.
- У 129 сделок против 87 в первом полугодии 2018 года, «средний чек» инвестиций составил $3,1 млн, вместо $1,5 млн в прошлом году.
- Традиционный фаворит российского венчурного рынка — it-отрасль, в ней лидирует электронная коммерция, на которую в первом полугодии 2019 года пришлось 86% объема всех сделок.
- Средний размер сделки в области информационных технологий в первом полугодии 2019 года составил 3,0 млн долл. (1,5 млн долл. в первой половине 2018 года).
Инвестиционный директор РВК Алексей Басов написал о тенденциях 2019 года и перспективах 2020 реплику для РБК: «Российский венчурный рынок становится более зрелым и ждет появления новых игроков — фондов поздних стадий. В то же время необъяснимо высокая стоимость некоторых стартапов говорит о наличии рыночного пузыря».
Подробный отчёт PwC и РВК: «Основные тенденции развития венчурной экосистемы в 2018 году и первом полугодии 2019 года», pdf 4,3 Мб.
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