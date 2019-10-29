PwC совместно с АО «РВК» выпустили восьмой ежегодный обзор венчурной индустрии России «MoneyTree™: навигатор венчурного рынка» («MoneyTree™: Россия») за первое полугодие 2019 года.

В I полугодии 2019 года объем венчурных сделок в России вырос почти втрое по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг почти $250 млн.

У 129 сделок против 87 в первом полугодии 2018 года , «средний чек» инвестиций составил $3,1 млн , вместо $1,5 млн в прошлом году.

«средний чек» инвестиций составил $3,1 млн вместо $1,5 млн в прошлом году. Традиционный фаворит российского венчурного рынка — it-отрасль , в ней лидирует электронная коммерция , на которую в первом полугодии 2019 года пришлось 86% объема всех сделок.

в ней лидирует электронная коммерция на которую в первом полугодии 2019 года пришлось 86% объема всех сделок. Средний размер сделки в области информационных технологий в первом полугодии 2019 года составил 3,0 млн долл. ( 1,5 млн долл. в первой половине 2018 года).

Инвестиционный директор РВК Алексей Басов написал о тенденциях 2019 года и перспективах 2020 реплику для РБК: «Российский венчурный рынок становится более зрелым и ждет появления новых игроков — фондов поздних стадий. В то же время необъяснимо высокая стоимость некоторых стартапов говорит о наличии рыночного пузыря».

Подробный отчёт PwC и РВК: «Основные тенденции развития венчурной экосистемы в 2018 году и первом полугодии 2019 года», pdf 4,3 Мб.