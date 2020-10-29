Deloitt выпустили отчёт о медиапотреблении в России в 2020 по сравнению с 2019. Выяснилось, что

Только треть россиян смотрят видео во ВКонтакте. 92% аудитории онлайн-видеосервисов пользуются YouTube , это вообще самый популярный интернет-медиаресурс в России. В ВК смотрят видео 33%, на Яндексе 25%. Инстаграм и Одноклассники назвали 15% и 14% соответственно.

это вообще самый популярный интернет-медиаресурс в России. В ВК смотрят видео 33%, на Яндексе 25%. Инстаграм и Одноклассники назвали 15% и 14% соответственно. YouTube оказался популярнее ВК и как интернет-ресурс в целом ( их назвали 87% и 85% респондентов соответственно)

их назвали 87% и 85% респондентов соответственно) В 2020 году резко выросла популярность научных и познавательных программ -- с 50% до 71%

84% респондентов работали или зарабатывали в интернете , но каждый день этим занимаются 34%

но каждый день этим занимаются 34% 13% россиян заходят в интернет « редко и на короткий период времени».

редко и на короткий период времени». 28% «читали печатные СМИ за последние две неделю»

Печатные книги читают 36% ( в 2019 было 42%), электронные -- 38% ( 39% в 2019)

в 2019 было 42%), электронные -- 38% 39% в 2019) Среди мессенджеров у россиян наиболее востребован WhatsApp ( 88%). Сильнее всего за год , на 10 процентных пунктов , выросла популярность Telegram ( до 50%), но его все равно обгоняют Viber ( 62%) и Skype ( 52%)

88%). Сильнее всего за год на 10 процентных пунктов выросла популярность Telegram до 50%), но его все равно обгоняют Viber 62%) и Skype 52%) Соотечественники ценят телерекламу: людей , которые считают , что получали из неё полезную информацию , на 18% больше , чем тех , что не получали. В прошлом году лидером была « реклама в интернете» Положительный процент получился , кроме телерекламы , только у «поисковой рекламы». Совсем население не в восторге от телефонного спама и «рекламы в аудиоконтенте»

которые считают что получали из неё полезную информацию на 18% больше чем тех что не получали. В прошлом году лидером была реклама в интернете» Положительный процент получился кроме телерекламы только у «поисковой рекламы». Совсем население не в восторге от телефонного спама и «рекламы в аудиоконтенте» Адблокерами или функцией блокировки рекламы в браузере пользуются 40% на мобильных и 44% на компьютерах и ноутбуках. Только 18% не знают о блокировке рекламы. Женщины блокируют рекламу значительно реже , чем мужчины

чем мужчины У людей , которые живут одни , самый низкий уровень медиапотребления

которые живут одни самый низкий уровень медиапотребления Жители Москвы за прошедший год стали больше смотреть телевизор , а жители Санкт-Петербурга меньше , они же стали реже читать печатные СМИ , но всё равно делают это активнее остальных россиян. В целом по России ТВ смотрят 85%-89% жителей

а жители Санкт-Петербурга меньше они же стали реже читать печатные СМИ но всё равно делают это активнее остальных россиян. В целом по России ТВ смотрят 85%-89% жителей Электронные книги наиболее популярны в Санкт-Петербурге , среди людей с высшим образованием и в возрастной категории 30−44

среди людей с высшим образованием и в возрастной категории 30−44 Печатные книги активнее всего читают военные и чиновники. Мужчины догоняют женщин в половом составе читателей книг , а женщины мужчин -- среди играющих в видеоигры

а женщины мужчин -- среди играющих в видеоигры Tumblr менее популярен , чем « Мой Круг» и запрещённый Роскомнадзором LinkedIn

чем Мой Круг» и запрещённый Роскомнадзором LinkedIn Силовики пользуются соцсетями на 10 процентных пунктов меньше остальных

В среднем у россиян на телефоне 4 мессенджера