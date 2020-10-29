Deloitt выпустили отчёт о медиапотреблении в России в 2020 по сравнению с 2019. Выяснилось, что
- Только треть россиян смотрят видео во ВКонтакте. 92% аудитории онлайн-видеосервисов пользуются YouTube, это вообще самый популярный интернет-медиаресурс в России. В ВК смотрят видео 33%, на Яндексе 25%. Инстаграм и Одноклассники назвали 15% и 14% соответственно.
- YouTube оказался популярнее ВК и как интернет-ресурс в целом (их назвали 87% и 85% респондентов соответственно)
- В 2020 году резко выросла популярность научных и познавательных программ -- с 50% до 71%
- 84% респондентов работали или зарабатывали в интернете, но каждый день этим занимаются 34%
- 13% россиян заходят в интернет «редко и на короткий период времени».
- 28% «читали печатные СМИ за последние две неделю»
- Печатные книги читают 36% (в 2019 было 42%), электронные -- 38% (39% в 2019)
- Среди мессенджеров у россиян наиболее востребован WhatsApp (88%). Сильнее всего за год, на 10 процентных пунктов, выросла популярность Telegram (до 50%), но его все равно обгоняют Viber (62%) и Skype (52%)
- Соотечественники ценят телерекламу: людей, которые считают, что получали из неё полезную информацию, на 18% больше, чем тех, что не получали. В прошлом году лидером была «реклама в интернете» Положительный процент получился, кроме телерекламы, только у «поисковой рекламы». Совсем население не в восторге от телефонного спама и «рекламы в аудиоконтенте»
- Адблокерами или функцией блокировки рекламы в браузере пользуются 40% на мобильных и 44% на компьютерах и ноутбуках. Только 18% не знают о блокировке рекламы. Женщины блокируют рекламу значительно реже, чем мужчины
- У людей, которые живут одни, самый низкий уровень медиапотребления
- Жители Москвы за прошедший год стали больше смотреть телевизор, а жители Санкт-Петербурга меньше, они же стали реже читать печатные СМИ, но всё равно делают это активнее остальных россиян. В целом по России ТВ смотрят 85%-89% жителей
- Электронные книги наиболее популярны в Санкт-Петербурге, среди людей с высшим образованием и в возрастной категории 30−44
- Печатные книги активнее всего читают военные и чиновники. Мужчины догоняют женщин в половом составе читателей книг, а женщины мужчин -- среди играющих в видеоигры
- Tumblr менее популярен, чем «Мой Круг» и запрещённый Роскомнадзором LinkedIn
- Силовики пользуются соцсетями на 10 процентных пунктов меньше остальных
- В среднем у россиян на телефоне 4 мессенджера
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