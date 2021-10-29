С сентября 2021 года бренд Discovery представляет новую линейку оптических приборов компании Levenhuk, которая более 20 лет является лидером рынка по производству техники для наблюдения за микромиром и космическими явлениями.

Канал Discovery Channel информирует, развлекает и вдохновляет свою аудиторию по всему земному шару, рассказывая о мире во всех его чудесах, разнообразии и изумительности. Давая миллионам людей возможность совершить открытия и удовлетворить свое любопытство, Discovery Channel предлагает захватывающее сочетание историй из разных жанров, включая науку и технологии, исследования, приключения, историю и глубокие закулисные взгляды на людей, места и организации, сформировавшие мир, в котором мы живем, и возможность этим поделиться.

40 лет Discovery Channel рассказывает своей аудитории об увлекательном мире природы, о космосе, о приключениях исследователей и энтузиастов, о том, что ежедневно нас окружает и вызывает столько разных эмоций от улыбок восхищения и восторга до слез и осознания глубины происходящего вокруг, дает поводы к размышлению и переосмыслению. Теперь же у зрителей канала появилась возможность самим стать такими исследователями, собственными глазами подробно рассмотреть то, что составляет мир вокруг.

Партнером и производителем линейки оптических приборов под брендом Discovery стала российская компания Левенгук. Компания занимается производством и реализацией микроскопов, телескопов, биноклей и другой оптической техники не только для масштабных научных исследований, но в первую очередь для детей и взрослых, которым интересно погрузиться в неизведанные уголки планеты Земля.

Уровень сотрудничества подтверждает топовые позиции производителя на рынке — Левенгук стала первым партнером Дискавери не только в России, но и в Европе. Выбор производителя в пользу компании Левенгук говорит об уровне доверия к ней и уверенности в качестве новой линейки товаров. Гарантом выступает бренд Дискавери, имя которого давно является знаком качества.



Рассмотрим серию оптики Discovery, произведенную Levenhuk при поддержке Discovery:

Цифровой микроскоп Discovery Artisan 32 для прикладных работ и хобби. Современный технологичный микроскоп с увеличением до 300 крат , профессиональным штативом и программой для фотографирования , видеозаписи и измерений объектов будет полезен в работе ювелирам , реставраторам , мастерам ремонтных работ. Оценят его и коллекционеры , например , минералов , ценных металлов и многого другого. Зрительная труба Discovery Range 60 неоценима в охоте , обзорных и наблюдательных исследованиях. Легкая портативная труба имеет штатив с ручкой для наведения и оптику , создающую четкую и контрастную картинку , в которой хорошо различимы мелкие детали и нет геометрических искажений. Пользоваться трубой удобно даже людям в очках , благодаря широкому выносу зрачка линзы. Монокуляр Discovery Gator 10−30×30 для походов , путешествий и прогулок. Прибор с увеличением от 10 до 30 крат поможет путешественнику разглядеть дикое животное на большом расстоянии , не рискуя спугнуть его и потерять из виду. На случаи падения монокуляр обрезинен , а значит вылазки в горы ему не страшны. Также удобно подстраивается под наблюдения в очках , корректирующих зрение.

Это далеко не полный список товаров, которые уже поступили в продажу. Ознакомиться со всеми позициями сейчас можно на сайте производителя. А в ближайшее время ассортимент планируется расширить на более, чем 100 единиц оптических приборов и сопутствующих им товаров.

27 сентября была опубликована первая новость о сотрудничестве компании Левенгук с Дискавери, и сразу акции компании Левенгук взлетели вверх, показав лучший рост на Мосбирже. Новость ожидаемо всколыхнула ритейл, рынок высоко оценил коллаборацию, а значит, рост акций компании производителя обещает быть устойчивым, а рост объемов продаж не заставит себя ждать.

Сотрудничество Discovery и Levenhuk открывает новые горизонты для всех, кто хочет приобщиться к миру живой природы и космоса, научных исследований и приключений. И что еще более важно — стать частью мирового сообщества по защите окружающей среды.