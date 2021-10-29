Компания VK в своей отчётности показала снижение числа поездок в «Ситимобиле» на 10% при росте выручки на 9% год к году и падении пользовательской базы на 9%. В то же время показатель числа поездок в подразделении «Такси» компании «Яндекс» вырос на 44% год к году, но это подразделение не ограничивается Россией в своей географии распространения.

Все сервисы поездок при этом демонстрируют рост выручки опережающий рост числа поездок, что однозначно свидетельствует о заметном увеличении стоимости цены поездок для пассажира за год (на 22% для «Ситимобила», на 12,5% для «Яндекс.Такси»).

«Коммерсантъ» в своём материале приводит комментарий представителя «Ситимобила», в котором тот утверждает, что основной задачей сервиса сейчас является улучшение юнит-экономики сервиса. При этом, судя по рекламной кампании «Ситимобила», ориентированной на водителей такси, сервис сталкивается не только с недостатком пассажиров, но и водителей, которые не разделяют желание агрегатора по улучшению своей юнит-экономики. Продвигать возвращение водителей в сервис «Ситимобилу» приходится и в digital-каналах, и outdoor-кампанией как минимум в Москве.

«Коммерсантъ» приводит данные дептранса Москвы, по которым доля выполненнных в регионе перевозок Ситимобилом составляет 12,3%, а Яндекс.Такси — 86%