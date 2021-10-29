Григорий Дудаш, основатель и директор сервиса авто по подписке TheMashina, немного покурив отчётность Яндекса за 3Q2021 и письмо акционерам приходит к следующим выводам:

Бурный рост каршеринга остановился: парк за год вырос лишь на 10%, основная проблема — это его утилизация.

B2B направление каршеринга тащит выручку вверх — при росте объёма услуги до 12% от всей выручки сервиса , её adjusted EBITDA достигла 30%

её adjusted EBITDA достигла 30% Клиентов такси стали перетаскивать на более дорогие классы и пиковые тарифы , средняя стоимость поездки в такси постоянно растёт

При этом увеличение цен в «Яндекс.Драйве» дало плоды: стоимость всех оказанных сервисом услуг за год выросла на 25%