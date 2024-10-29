Коллеги из ITSumma подготовили материал про DevOps, который мы представляем вашему вниманию.

Услуги DevOps адресованы разработчикам программного обеспечения, мобильных приложений. Они появились относительно недавно, но уже стали важной составляющей организации технологических процессов компаний в сфере разработки ПО. Успешно работать в высококонкурентной среде без повышения эффективности работы, сокращения сроков реализации проектов невозможно. Качественные DevOps услуги обеспечивают автоматизацию производственных процессов, объединение усилий программистов, тестировщиков, специалистов поддержки. От этого выигрывают разработчики и пользователи.

Что означает термин

Он произошел от английского словосочетания Development Operations и означает особую методологию непрерывного взаимодействия всех IT- специалистов. Многим компаниям-разработчикам удобнее пользоваться аутсорсингом. Главное, найти надежного ответственного девопс подрядчика, который займется:

разработкой, управлением ИТ-инфраструктуры;

внедрением Kubernetes, CI/CD, IaC

круглосуточным мониторингом 7 дней в неделю;

координацией усилий специалистов;

оказанием других девопс услуг.

Такая организация разработки обеспечивает сокращение рутинных операций, оперативное устранение багов, быстрый выпуск обновлений, что высоко ценится клиентами. Их лояльность крайне важна в столь высококонкурентной среде. Усиление инхаус команды опытными девопсами (так называют инженеров, работающих по данной системе) идет на пользу программному продукту, юзерам.

Инструменты девопс-инженеров

Оплачивая стоимость услуг DevOps, клиент получает профессиональное управление процессом создания ПО, включая написание кода, тестирование, развертывание на серверах. Инженеры-девопсы пользуются:

системами автоматизации, контейнеризации, трассировки, оркестрации, управления инцидентами;

облачными платформами, базами данных, сервисами;

языками программирования;

логированием, отслеживанием ошибок.

Надежная DevOps-поддержка переводит разработку программных продуктов на более высокий уровень за счет гибкости, скорости, слаженности действий. Подход актуален также для компаний, занимающихся управлением интернет-ресурсами и веб- разработкой. Стоимость часа DevOps исполнитель согласовывает с заказчиком в договоре.

Основные аспекты методологии

На какие принципы опирается DevOps компания в работе, какие процессы организует, контролирует? Среди них:

Автоматизация повторяющихся задач, связанных с мониторингом системы, тестированием продукта, развертыванием кода сокращает затраты времени на выполнение рутины, минимизирует риск человеческих ошибок. Разработчик, оплачивая стоимость внедрения DevOps, усиливает команду, поскольку исполнитель берет на себя огромный объем рутинных операций, высвобождая время специалистов для решения более важных задач. Постоянная интеграция или Continuous Integration, CI. Как только разработчиком внесено изменение в код, система автоматически тестирует, выявляет конфликты, восстанавливает после сбоев, мониторит состояние. Это гарантирует выявление ошибок на ранних стадиях, своевременное решение проблем. Они не накапливаются и не обнаруживаются на завершающих стадиях проектов. Постоянная доставка (Continuous Delivery) изменений в коде, устранение багов. Такой подход обеспечивает постоянную готовность сайта или приложения, куда вносятся изменения, предварительно протестированные на корректность вне рабочей среды. Непрерывное автоматизированное развертывание в рабочей среде протестированных изменений ПО. Пользователи получают новую версию программного продукта как только система мониторинга ее полностью протестирует и одобрит. Мониторинг, обратная связь. Для постоянного отслеживания серверов, выявления проблемных участков, оперативного реагирования на вызовы используют разные инструменты, например, Prometheus, ELK Stack, Grafana.

Все это возьмет на себя исполнитель, если вы решите заказать услуги DevOps у сторонней компании. Реализация перечисленных принципов в работе обеспечивает быстрое завершение проектов, высокое качество программных продуктов и приложений, беспроблемный деплой. Стоимость DevOps полностью коррелирует с объемом и структурой задач, решаемых исполнителями.

Ценность данного подхода

Использование вышеперечисленных принципов обеспечивает создание удобной среды для всех специалистов. При передаче выполненных работ не возникает багов, коммуникационные ошибки не тормозят работу над проектом. Эффективность усилий персонала в целом и каждого специалиста в отдельности повышается. Все больше компаний разработчиков используют услуги DevOps – их стоимость позитивно влияет на качество программного продукта и скорость выхода обновлений.

Количество ошибок, не выявленных на ранних стадиях разработки, уменьшается в десятки раз. Гибкость системы, непрерывность автоматизированных процессов, сокращение влияние человеческого фактора создают разработчикам максимально комфортные условия. Выигрывают от этого пользователи, поскольку ПО не выдает ошибок, а работа приложений отлажена, как дорогой часовой механизм.

Быстрые обновления гарантируют идеальный пользовательский опыт. Для юзеров обладать такими программными продуктами – одно удовольствие. Команда проекта имеет возможность не отвлекаться на рутину, а писать код, превращающий ПО в мощный инструмент цифровой экономики. Продуктивная работа создает условия для быстрой творческой реализации проектов, масштабирования бизнеса.

Заключение

Девопс стал новой философией веб-разработчиков ПО и приложений. Все больше компаний пользуются услугами девопс-инженеров на условиях аутсорсинга. Для большинства из них это идеальное решение. Оно позволяет использовать опыт и знания специалистов сторонней компании, существенно улучшая программный продукт без увеличения собственного персонала.

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