В команде RAWG.io, международного сервиса статистики и рекомендаций для геймеров, появились главный редактор и исполнительный директор. Сергей Уланкин, главный редактор «Роем!», переходит на аналогичную позицию в RAWG.io. Сергей будет выстраивать систему генерации нового контента, базирующегося на уникальной кросс-платформенной статистике, оценках и творчестве пользователей сервиса.

Я уверен, что скоро RAWG.io станет IMDb в мире игр, только лучше и современнее. Помимо рейтинга игр, на площадке уже есть рецензии и обсуждения игр. Также там есть средние оценки у игр. Сейчас страница игры перерабатывается, и скоро на ней будет больше контента, в том числе со сторонних площадок, собранного в одном месте. Мы в основном мы ориентируемся на UGC, моя задача будет правильно упаковывать этот UGC — в том числе, для соцсетей. У нас пока нет планов делать редакцию в чистом виде и писать самим, допустим, редакционные рецензии на игры. Речь идёт о том, чтобы разработать и презентовать нашей аудитории удобные инструменты для создания контента. К примеру, сейчас одна из основных функций RAWG — составлять коллекции игр. Сначала это было реализовано примерно как плейлисты в Spotify — короткое описание и просто список игр. Скоро этот формат перезапустится, у пользователей появится больше способов самовыразиться, коллекции станут таким медийным продуктом, который просто и интересно делать и которым приятно делиться, — сказал Уланкин.

Даша Лялина, бывший генеральный директор «Связной Загрузка» и Svoy.ru, займет в RAWG.io должность исполнительного директора. Даша будет расширять партнерскую сеть сервиса и отвечать за организацию процессов в растущей компании.

Даша — талантливый и жесткий управленец с четким подходом к вопросам внутренних процессов и постановки целей. Это те качества которые нужны в любой компании, находящейся в стадии бурного роста. У Даши отличный опыт организации работы медийных команд, и она не новичок в игровой индустрии: первые свои проекты она вела в качестве директора по маркетингу еще в 2003 году, — основатель RAWG.io Гаджи Махтиев. Главная ценность нашего сервиса для индустрии — мы знаем про наших пользователей то, что не знают другие: их кросс-платформенные предпочтения, а также менее уникальную информацию, например, какие игры они особенно ждут, во что играют их друзья и тому подобное. При этом, сохраняя текущие темпы развития сервиса, мы довольно скоро станем площадкой с очень высокой концентрацией хардкорных игроков. На стыке своих знаний об игроках и их предпочтениях и потребностях рынка мы хотим построить экосистему, которая позволит нашим партнерам получать только целевую аудиторию без затрат на выстрелы в молоко, — сказала Лялина.

RAWG.io запущен в мае 2017 года основателем Kanobu.ru Гаджи Махтиевым и его партнером Алексеем Горностаевым и находится в стадии открытого тестирования. За тестовый период (май-июнь 2017) пользователи загрузили на RAWG.io информацию более чем о 500 000 игр (59 000 уникальных наименований) и 4,3 миллиона игровых достижений (ачивментов). В среднем один пользователь сервиса имеет коллекцию в 168 игр и около 1500 «боевых наград».