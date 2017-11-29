Кадры: В сервис рекомендаций игр RAWG.io перешли бывший топ-менеджер “Связного” и главный редактор “Роем!”


В команде RAWG.io, международного сервиса статистики и рекомендаций для геймеров, появились главный редактор и исполнительный директор. Сергей Уланкин, главный редактор «Роем!», переходит на аналогичную позицию в RAWG.io. Сергей будет выстраивать систему генерации нового контента, базирующегося на уникальной кросс-платформенной статистике, оценках и творчестве пользователей сервиса.

Я уверен, что скоро RAWG.io станет IMDb в мире игр, только лучше и современнее. Помимо рейтинга игр, на площадке уже есть рецензии и обсуждения игр. Также там есть средние оценки у игр. Сейчас страница игры перерабатывается, и скоро на ней будет больше контента, в том числе со сторонних площадок, собранного в одном месте. Мы в основном мы ориентируемся на UGC, моя задача будет правильно упаковывать этот UGC — в том числе, для соцсетей.

У нас пока нет планов делать редакцию в чистом виде и писать самим, допустим, редакционные рецензии на игры. Речь идёт о том, чтобы разработать и презентовать нашей аудитории удобные инструменты для создания контента. К примеру, сейчас одна из основных функций RAWG — составлять коллекции игр. Сначала это было реализовано примерно как плейлисты в Spotify — короткое описание и просто список игр. Скоро этот формат перезапустится, у пользователей появится больше способов самовыразиться, коллекции станут таким медийным продуктом, который просто и интересно делать и которым приятно делиться, — сказал Уланкин.

Даша Лялина, бывший генеральный директор «Связной Загрузка» и Svoy.ru, займет в RAWG.io должность исполнительного директора. Даша будет расширять партнерскую сеть сервиса и отвечать за организацию процессов в растущей компании.

Даша — талантливый и жесткий управленец с четким подходом к вопросам внутренних процессов и постановки целей. Это те качества которые нужны в любой компании, находящейся в стадии бурного роста. У Даши отличный опыт организации работы медийных команд, и она не новичок в игровой индустрии: первые свои проекты она вела в качестве директора по маркетингу еще в 2003 году, — основатель RAWG.io Гаджи Махтиев.

Главная ценность нашего сервиса для индустрии — мы знаем про наших пользователей то, что не знают другие: их кросс-платформенные предпочтения, а также менее уникальную информацию, например, какие игры они особенно ждут, во что играют их друзья и тому подобное. При этом, сохраняя текущие темпы развития сервиса, мы довольно скоро станем площадкой с очень высокой концентрацией хардкорных игроков. На стыке своих знаний об игроках и их предпочтениях и потребностях рынка мы хотим построить экосистему, которая позволит нашим партнерам получать только целевую аудиторию без затрат на выстрелы в молоко, — сказала Лялина.

RAWG.io запущен в мае 2017 года основателем Kanobu.ru Гаджи Махтиевым и его партнером Алексеем Горностаевым и находится в стадии открытого тестирования. За тестовый период (май-июнь 2017) пользователи загрузили на RAWG.io информацию более чем о 500 000 игр (59 000 уникальных наименований) и 4,3 миллиона игровых достижений (ачивментов). В среднем один пользователь сервиса имеет коллекцию в 168 игр и около 1500 «боевых наград».

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    Алёша Муромец

    >тупиковый проект

    ну теоретически он не тупиковый. потуги понятны в контексте «кризиса перепотребления» особенно ярко-выраженного в сфере потребления информации.

    другое дело что никто никогда не видел успешных рекомендательных сервисов. машинные тупо не работают из-за примитивности алгоритмов, рукописные упираются в «человеческое слишком человеческое».

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    Кончено, Вася

    > рукописные упираются в

    Рукописные упираются только в недостаточный интеллект писальщика — просто нужно называть вещи своими именами. Не существует рекомендательных сервисов — существуют убеждательные.

    Был АГ и успешно убеждал, что одни игры хорошие, другие не очень. Потом эра текстового убеждения прошла и эффективные анализаторы их оптимизировали в 0. Сейчас эра видео-утверждения. Так что проблема только в том, каким образом сервис будет убеждать тупых подростков (возрастом от 10 до 40) во что прожигать бессмысленные жизни.

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    Buratin > Кончено, Вася контекст

    >убеждать тупых подростков (возрастом от 10 до 40)

    1. Лучше играть в игрушки, чем устраивать мировые войны, а потом снимать 100 лет фильмы о войне, писать песенки и книжки, чинить культ победы (новую религию) и т. д.

    2. Игры это часть культуры человечества нашего времени. Сюрприз-сюрприз.

    3. Геймеры («тупые» подростки от 7 до 70, если быть точнее) покупают игры, компы, приставки, смартфоны и прочее — играют, учат языки, общаются и тем самым двигают экономику и прогресс вперед.

    PS

    Да, сейчас время видеоблогеров, а не писак.
    Прогресс и ветер свободы смыл Номадов и Зомбиков в унитаз.

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    Корбен Даллас > Кончено, Вася контекст

    Тупые подростки, с которыми, судя по этим словам, вы вообще не имели дела никогда, никогда и не пользовались «рекомендательными сервисами». Ими пользовались взрослые лет пять-семь назад. Подростки либо сидят в ВК, либо слушают «рекомендации» Саши Спилберг и Ивангая в YouTube

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    Сергей Уланкин > Алёша Муромец контекст

    «Никто никогда» — это вы дали маху. Есть успешные проекты в сфере текстов — да тот же Яндекс.Дзен именно туда сейчас ломится. Рекомендации являются одним из столпов таких сервисов, как Goodreads (книги), IMDb/Кинопоиск (фильмы), Spotify/Я.Музыка/любой другой стриминг (музыка), Netflix (фильмы). А вот у игр ничего подобного нет.
    При этом больше ¾ геймеров играют как минимум на двух платформах. А платформы воюют за внимание: App Store вам никогда не порекомендует игру на Steam, а Steam — на PSN, и так далее. Сервиса, который бы учитывал интересы геймера на всех платформах, сейчас просто не существует.

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    Кончено, Вася

    Система провокации комментариев обидной лексикой («Ашманиум») работает!

    По факту подростками были все, тупыми же остались только те, кто продолжают жить в мире искусственных виртуальных вознаграждений: ачивок, крестиков и рейтинга. В этом нет ничего плохого, большая часть жизни сводится к тупым занятиям: сон, готовка еды, уборка и т. д.
    Просто у тупых процесс игры подменяет целеполагание и решает проблему самоутверждения.

    Уместные замечания про возрастающую роль виртуального в культуре.

    Только мировые войны не делаются ради удовлетворения масс, они для перераспределения богатств среди элит. Компьютеры от них мир не спасут, а вот ядерная бомба — вполне себе успешный метод сдерживания амбиций тупых и жадных илитариев.

    Разве что некоторое уменьшение детского травматизма и насилия — это да. Даже полиция уже клепает в отчетах, что снижение детских правонарушений связано с дрочением мморпг и т. д.

    По факту ничего особенно шокирующего, часть населения (не самая хорошая) всё больше погружается в матрицу.

    А с системой рекомендации пожелаю удачи, чтобы она привела к чему-то неожиданно прикольному.

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    Valeratal No

    >жить в мире искусственных виртуальных вознаграждений: ачивок, крестиков и рейтинга

    К сожалению жить в этом мире не получается. Только играть. Колбасу приходится покупать в реальном магазине за эти самые грязные фиаты.

    Что касается виртуальных вознаграждений, дык они в и «реале» виртуальные. Так сказать доска почета с лучшим работником тоже самое что и топ-игроков в какой-нить онлайн масс игрухе

    Противопоставлять себя «тупым подросткам» (Вы то наверно умный, вообще не развлекаетесь) — тоже виртуальное самоутверждение. По факту то Вы не стали ни умней и не богаче.

    Что касается редакции, а нельзя ли попросить Сергея Уланкина забрать местный УЖК-комментаторский коллектив? Все эти ашмановы, китай-коробейники порядок утомляют, ибо постят одну и туже мысль нудно и постоянно.

    Что касается самого проекта, игр выходит очень мало. Даже ААА проекты далеко не всегда хорошие (вспомним как EA лажает последнее время)
    То есть, что собственно рекомендовать? Или речь про «мобайл» ?

    Тот же Стим, кстати, тоже имеет систему рекомендаций

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    Алёша Муромец

    >игр выходит очень мало

    стимовские 5000 инди-шыдевров на юнити и конвеер от Дагестан Технолоджи готовы поспорить с вами

    >Даже ААА проекты далеко не всегда хорошие

    в плане внутреннего развития индустрии ААА-проекты имеют такой же импакт к игростроительной движухе какой одноразовые голливудские блокбастеры про трансформеров к тому что принято считать классикой кино.

    >То есть, что собственно рекомендовать?

    тенденция такова что выстреливают проекты которые сложно формально порекомендовать. потому что наслоение культурных контекстов могут связать совершенно разные игры, жанры и т. д. для этого нужен новый тип человека в медиа — «медиатора» — который мог бы интерпретировать и толковать хотелки потребителя, будучи со своей стороны компетентен в игроведении.

    аналог того о чем тут говорится это институт «стилистов». если вы не знаете что это и для чего они нужны, можете включить по Первому Каналу популярную передачу Модный Приговор с ведущим престарелым гомосексуалистом и посмотреть что там происходит.

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    liveuser

    2Valeratal No. Это ж надо умудриться: в одном сообщении посетовать на низкий уровень комментирования и заявить что «игр выходит очень мало» (понять, какую чушь сморозили, сами сможете?). Вы сильно поднимите уровень этой ветки, если попросту самоустранитесь.

    2Сергей Уланкин. Конечно, есть успешные проекты. Только почему-то хорошо торговать газом получается у тех, кто сидит на газовой трубе. Вы разницу между рекомендательными способностями Стима/PSN/Appstore и любым условным rawg примерно представляете? А зачем менять два хороших рекомендательных сервиса на один хреновый?

    Главная проблема rawg сейчас — это лично вы. Потому что так у него быстрее кончатся деньги, прежде чем он выдаст хоть одну приличную рекомендацию (я уж не говорю — заработает на ней). Хотите продлить агонию помочь сервису? Увольтесь.

    > Сервиса, который бы учитывал интересы геймера на всех платформах, сейчас просто не существует.
    Догадаетесь, почему? Нет? Ну, даю подсказку. Вот что мне сыграть на Android, если я на PS3 играю в файтинги и RPG, а на компе — в CS и доту?

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    Valeratal No

    >2Valeratal No. Это ж надо умудриться: в одном сообщении посетовать на низкий уровень комментирования и заявить что «игр выходит очень мало»

    Я считал только хорошие игры. Простите, эти инди-г-поделия я играми не считаю. Как и не смотрю весь кино-треш что выпускается. Это очень на любителя занятие.

    Даже фестивальные фильмы (а это существенно выше инди-поделий в геймлдеве) далеко не всегда получают большое кол-во просмотров. И тут мне кажется Блокбастеры что в кино что в играх реально превалируют в массах. (в массах клиентов, а не индустрии. Цели индустрии и цели клиентов индустрии отличаются — это камень в огород «импактов)

    >Вы сильно поднимите уровень этой ветки, если попросту самоустранитесь

    Не говорите что мне делать и я не скажу куда Вам пойти

    >Вот что мне сыграть на Android, если я на PS3 играю в файтинги и RPG, а на компе — в CS и доту?

    Если собрать статистику со всех платформ, то порекомендовать можно. Благо «рекомендательные формулы» уже давно не секрет.

    И тогда да, система сможет порекомендовать, не лично Вам, а некому похожему на Вас «типу»

    Другое дело что собирать такую статистику возможно долго и дорого. Но дорогу осилит идущий.

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    liveuser

    > Я считал только хорошие игры.
    Жаль, что вы на экране эту мысль сначала забыли изложить. Что ж, игровая индустрия крайне опечалена вашим личным мнением.

    > Если собрать статистику со всех платформ, то порекомендовать можно.
    Подсказка потихоньку работает. Следующие наводящие вопросы: как вам поможет статистика с N-1 платформы, где -1 — это та самая платформа, на которой вы беретесь рекомендовать? Насколько лучше станут ваши рекомендации для Switch от знания, вот что я играю на компе и на телефоне?

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    Valeratal No

    >игровая индустрия крайне опечалена вашим личным мнением
    Мы не индустрию ведь обсуждаем, а проект про игры. А мнение действительно у меня личное и субъективное. Другого по определению быть не может.

    >Насколько лучше станут ваши рекомендации для Switch от знания, вот что я играю на компе и на телефоне?

    Вы вроде умные слова пишите типа «энминус1 платформы», а задаете глупый вопрос. И определения не «наши» а рекомендательного сервиса

    Рекомендую почитать как работают рекомендательные системы.

    Даю подсказку (Вы же их любите) — Кинопоиск может показывать похожие вне зависимости от того, на чем смотреть фильм

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    liveuser > Valeratal No контекст

    Зря вы не последовали доброму совету. Видите, до чего дошло: пара комментов — и вы начинаете мямлить. Ни одного тезиса, ни одного вопроса — а какое-то бессмысленное мычание.

    Вопрос был Сергею Уланкину, который, не может понять, как так: ¾ геймеров «мультиплатформенны», а единого рекомендательного сервиса для них нет. Тут хоть в зависимости от ответов можно предсказать, с какой именно скоростью загнется rawg.

    Нахрена вы ввязались в разговор, если вам нечего сказать?

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