В команде RAWG.io, международного сервиса статистики и рекомендаций для геймеров, появились главный редактор и исполнительный директор. Сергей Уланкин, главный редактор «Роем!», переходит на аналогичную позицию в RAWG.io. Сергей будет выстраивать систему генерации нового контента, базирующегося на уникальной кросс-платформенной статистике, оценках и творчестве пользователей сервиса.
Я уверен, что скоро RAWG.io станет IMDb в мире игр, только лучше и современнее. Помимо рейтинга игр, на площадке уже есть рецензии и обсуждения игр. Также там есть средние оценки у игр. Сейчас страница игры перерабатывается, и скоро на ней будет больше контента, в том числе со сторонних площадок, собранного в одном месте. Мы в основном мы ориентируемся на UGC, моя задача будет правильно упаковывать этот UGC — в том числе, для соцсетей.
У нас пока нет планов делать редакцию в чистом виде и писать самим, допустим, редакционные рецензии на игры. Речь идёт о том, чтобы разработать и презентовать нашей аудитории удобные инструменты для создания контента. К примеру, сейчас одна из основных функций RAWG — составлять коллекции игр. Сначала это было реализовано примерно как плейлисты в Spotify — короткое описание и просто список игр. Скоро этот формат перезапустится, у пользователей появится больше способов самовыразиться, коллекции станут таким медийным продуктом, который просто и интересно делать и которым приятно делиться, — сказал Уланкин.
Даша Лялина, бывший генеральный директор «Связной Загрузка» и Svoy.ru, займет в RAWG.io должность исполнительного директора. Даша будет расширять партнерскую сеть сервиса и отвечать за организацию процессов в растущей компании.
Даша — талантливый и жесткий управленец с четким подходом к вопросам внутренних процессов и постановки целей. Это те качества которые нужны в любой компании, находящейся в стадии бурного роста. У Даши отличный опыт организации работы медийных команд, и она не новичок в игровой индустрии: первые свои проекты она вела в качестве директора по маркетингу еще в 2003 году, — основатель RAWG.io Гаджи Махтиев.
Главная ценность нашего сервиса для индустрии — мы знаем про наших пользователей то, что не знают другие: их кросс-платформенные предпочтения, а также менее уникальную информацию, например, какие игры они особенно ждут, во что играют их друзья и тому подобное. При этом, сохраняя текущие темпы развития сервиса, мы довольно скоро станем площадкой с очень высокой концентрацией хардкорных игроков. На стыке своих знаний об игроках и их предпочтениях и потребностях рынка мы хотим построить экосистему, которая позволит нашим партнерам получать только целевую аудиторию без затрат на выстрелы в молоко, — сказала Лялина.
RAWG.io запущен в мае 2017 года основателем Kanobu.ru Гаджи Махтиевым и его партнером Алексеем Горностаевым и находится в стадии открытого тестирования. За тестовый период (май-июнь 2017) пользователи загрузили на RAWG.io информацию более чем о 500 000 игр (59 000 уникальных наименований) и 4,3 миллиона игровых достижений (ачивментов). В среднем один пользователь сервиса имеет коллекцию в 168 игр и около 1500 «боевых наград».
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Такое ощущение, что новость про главреда Роема главред Rawg писал
oh, wai….
Больше, больше должностей.
Деньги кончатся в два раза быстрей.
Мистер Проктор.
Бездарный главред свалил в тупиковый проект? Логичное завершение карьеры. А УЖК увел с собой?
А зона io — это такой новый тренд? Типа, если ты не в io, то ты отстой?
Интересно, почему новый главред Roem.ru (кстати, кто он?) никак это не прокомментировал? Oh, wai…
>io — это такой новый тренд
старый
>тупиковый проект
ну теоретически он не тупиковый. потуги понятны в контексте «кризиса перепотребления» особенно ярко-выраженного в сфере потребления информации.
другое дело что никто никогда не видел успешных рекомендательных сервисов. машинные тупо не работают из-за примитивности алгоритмов, рукописные упираются в «человеческое слишком человеческое».
> рукописные упираются в
Рукописные упираются только в недостаточный интеллект писальщика — просто нужно называть вещи своими именами. Не существует рекомендательных сервисов — существуют убеждательные.
Был АГ и успешно убеждал, что одни игры хорошие, другие не очень. Потом эра текстового убеждения прошла и эффективные анализаторы их оптимизировали в 0. Сейчас эра видео-утверждения. Так что проблема только в том, каким образом сервис будет убеждать тупых подростков (возрастом от 10 до 40) во что прожигать бессмысленные жизни.
Таки тупиковый. Так как эра рекомендательных сервисов завершилась году в 2010
>убеждать тупых подростков (возрастом от 10 до 40)
1. Лучше играть в игрушки, чем устраивать мировые войны, а потом снимать 100 лет фильмы о войне, писать песенки и книжки, чинить культ победы (новую религию)
и т. д.
2. Игры это часть культуры человечества нашего времени. Сюрприз-сюрприз.
3. Геймеры («тупые» подростки от 7 до 70, если быть точнее) покупают игры, компы, приставки, смартфоны и прочее — играют, учат языки, общаются и тем самым двигают экономику и прогресс вперед.
PS
Да, сейчас время видеоблогеров, а не писак.
Прогресс и ветер свободы смыл Номадов и Зомбиков в унитаз.
Тупые подростки, с которыми, судя по этим словам, вы вообще не имели дела никогда, никогда и не пользовались «рекомендательными сервисами». Ими пользовались взрослые лет пять-семь назад. Подростки либо сидят в ВК, либо слушают «рекомендации» Саши Спилберг и Ивангая в YouTube
Поздравляю всех участников этой новости.
Лично мне Уланкина на роеме будет не хватать.
«Никто никогда» — это вы дали маху. Есть успешные проекты в сфере текстов — да тот же Яндекс.Дзен именно туда сейчас ломится. Рекомендации являются одним из столпов таких сервисов, как Goodreads (книги), IMDb/Кинопоиск (фильмы), Spotify/Я.Музыка/любой другой стриминг (музыка), Netflix (фильмы). А вот у игр ничего подобного нет.
При этом больше ¾ геймеров играют как минимум на двух платформах. А платформы воюют за внимание: App Store вам никогда не порекомендует игру на Steam, а Steam — на PSN, и так далее. Сервиса, который бы учитывал интересы геймера на всех платформах, сейчас просто не существует.
Система провокации комментариев обидной лексикой («Ашманиум») работает!
По факту подростками были все, тупыми же остались только те, кто продолжают жить в мире искусственных виртуальных вознаграждений: ачивок, крестиков и рейтинга. В этом нет ничего плохого, большая часть жизни сводится к тупым занятиям: сон, готовка еды, уборка
и т. д.
Просто у тупых процесс игры подменяет целеполагание и решает проблему самоутверждения.
Уместные замечания про возрастающую роль виртуального в культуре.
Только мировые войны не делаются ради удовлетворения масс, они для перераспределения богатств среди элит. Компьютеры от них мир не спасут, а вот ядерная бомба — вполне себе успешный метод сдерживания амбиций тупых и жадных илитариев.
Разве что некоторое уменьшение детского травматизма и насилия — это да. Даже полиция уже клепает в отчетах, что снижение детских правонарушений связано с дрочением мморпг
и т. д.
По факту ничего особенно шокирующего, часть населения (не самая хорошая) всё больше погружается в матрицу.
А с системой рекомендации пожелаю удачи, чтобы она привела к чему-то неожиданно прикольному.
>жить в мире искусственных виртуальных вознаграждений: ачивок, крестиков и рейтинга
К сожалению жить в этом мире не получается. Только играть. Колбасу приходится покупать в реальном магазине за эти самые грязные фиаты.
Что касается виртуальных вознаграждений, дык они в и «реале» виртуальные. Так сказать доска почета с лучшим работником тоже самое что и топ-игроков в какой-нить онлайн масс игрухе
Противопоставлять себя «тупым подросткам» (Вы то наверно умный, вообще не развлекаетесь) — тоже виртуальное самоутверждение. По факту то Вы не стали ни умней и не богаче.
Что касается редакции, а нельзя ли попросить Сергея Уланкина забрать местный УЖК-комментаторский коллектив? Все эти ашмановы, китай-коробейники порядок утомляют, ибо постят одну и туже мысль нудно и постоянно.
Что касается самого проекта, игр выходит очень мало. Даже ААА проекты далеко не всегда хорошие (вспомним как EA лажает последнее время)
То есть, что собственно рекомендовать? Или речь про «мобайл» ?
Тот же Стим, кстати, тоже имеет систему рекомендаций
>игр выходит очень мало
стимовские 5000 инди-шыдевров на юнити и конвеер от Дагестан Технолоджи готовы поспорить с вами
>Даже ААА проекты далеко не всегда хорошие
в плане внутреннего развития индустрии ААА-проекты имеют такой же импакт к игростроительной движухе какой одноразовые голливудские блокбастеры про трансформеров к тому что принято считать классикой кино.
>То есть, что собственно рекомендовать?
тенденция такова что выстреливают проекты которые сложно формально порекомендовать. потому что наслоение культурных контекстов могут связать совершенно разные игры, жанры
и т. д. для этого нужен новый тип человека в медиа — «медиатора» — который мог бы интерпретировать и толковать хотелки потребителя, будучи со своей стороны компетентен в игроведении.
аналог того о чем тут говорится это институт «стилистов». если вы не знаете что это и для чего они нужны, можете включить по Первому Каналу популярную передачу Модный Приговор с ведущим престарелым гомосексуалистом и посмотреть что там происходит.
В том-то и дело, что все системы рекомендаций сейчас завязаны на одну платформу, а у RAWG.io представлены все платформы/магазины, в том числе и мобайл.
Алёша Муромец и Сергей Уланкин
Понял, спасибо!
>можете включить
Телека нет, разве что на трубе смореть.
2Valeratal No. Это ж надо умудриться: в одном сообщении посетовать на низкий уровень комментирования и заявить что «игр выходит очень мало» (понять, какую чушь сморозили, сами сможете?). Вы сильно поднимите уровень этой ветки, если попросту самоустранитесь.
2Сергей Уланкин. Конечно, есть успешные проекты. Только почему-то хорошо торговать газом получается у тех, кто сидит на газовой трубе. Вы разницу между рекомендательными способностями Стима/PSN/Appstore и любым условным rawg примерно представляете? А зачем менять два хороших рекомендательных сервиса на один хреновый?
Главная проблема rawg сейчас — это лично вы. Потому что так у него быстрее кончатся деньги, прежде чем он выдаст хоть одну приличную рекомендацию (я уж не говорю — заработает на ней). Хотите
продлить агониюпомочь сервису? Увольтесь.
> Сервиса, который бы учитывал интересы геймера на всех платформах, сейчас просто не существует.
Догадаетесь, почему? Нет? Ну, даю подсказку. Вот что мне сыграть на Android, если я на PS3 играю в файтинги и RPG, а на компе — в CS и доту?
>2Valeratal No. Это ж надо умудриться: в одном сообщении посетовать на низкий уровень комментирования и заявить что «игр выходит очень мало»
Я считал только хорошие игры. Простите, эти инди-г-поделия я играми не считаю. Как и не смотрю весь кино-треш что выпускается. Это очень на любителя занятие.
Даже фестивальные фильмы (а это существенно выше инди-поделий в геймлдеве) далеко не всегда получают большое кол-во просмотров. И тут мне кажется Блокбастеры что в кино что в играх реально превалируют в массах. (в массах клиентов, а не индустрии. Цели индустрии и цели клиентов индустрии отличаются — это камень в огород «импактов)
>Вы сильно поднимите уровень этой ветки, если попросту самоустранитесь
Не говорите что мне делать и я не скажу куда Вам пойти
>Вот что мне сыграть на Android, если я на PS3 играю в файтинги и RPG, а на компе — в CS и доту?
Если собрать статистику со всех платформ, то порекомендовать можно. Благо «рекомендательные формулы» уже давно не секрет.
И тогда да, система сможет порекомендовать, не лично Вам, а некому похожему на Вас «типу»
Другое дело что собирать такую статистику возможно долго и дорого. Но дорогу осилит идущий.
> Я считал только хорошие игры.
Жаль, что вы на экране эту мысль сначала забыли изложить. Что ж, игровая индустрия крайне опечалена вашим личным мнением.
> Если собрать статистику со всех платформ, то порекомендовать можно.
Подсказка потихоньку работает. Следующие наводящие вопросы: как вам поможет статистика с N-1 платформы, где -1 — это та самая платформа, на которой вы беретесь рекомендовать? Насколько лучше станут ваши рекомендации для Switch от знания, вот что я играю на компе и на телефоне?
>игровая индустрия крайне опечалена вашим личным мнением
Мы не индустрию ведь обсуждаем, а проект про игры. А мнение действительно у меня личное и субъективное. Другого по определению быть не может.
>Насколько лучше станут ваши рекомендации для Switch от знания, вот что я играю на компе и на телефоне?
Вы вроде умные слова пишите типа «энминус1 платформы», а задаете глупый вопрос. И определения не «наши» а рекомендательного сервиса
Рекомендую почитать как работают рекомендательные системы.
Даю подсказку (Вы же их любите) — Кинопоиск может показывать похожие вне зависимости от того, на чем смотреть фильм
Как-нибудь без ваших советов по агонии обойдёмся.
Зря вы не последовали доброму совету. Видите, до чего дошло: пара комментов — и вы начинаете мямлить. Ни одного тезиса, ни одного вопроса — а какое-то бессмысленное мычание.
Вопрос был Сергею Уланкину, который, не может понять, как так: ¾ геймеров «мультиплатформенны», а единого рекомендательного сервиса для них нет. Тут хоть в зависимости от ответов можно предсказать, с какой именно скоростью загнется rawg.
Нахрена вы ввязались в разговор, если вам нечего сказать?
>Нахрена вы ввязались в разговор, если вам нечего сказать?
Вы у себя спросите.