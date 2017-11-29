Рекламная платформа Mail.Ru Group myTarget запустила инструмент, позволяющий показывать рекламу пользователям при выполнении ими определенных действий в приложении. Реклама может показываться на любых площадках myTarget (например в соцсетях, онлайн СМИ). В Mail.Ru Group говорят, что аналогичная функция есть в рекламной сети Google, у «Яндекса» данный функционал пока не представлен.

Рекламодателю доступен широкий перечень триггеров: авторизация, достижение определенного уровня в игре, покупка или любое другое действие; также предлагается опция таргетинга на пользователей, которые не запускали приложение в течение заданного промежутка времени. Одновременно с этим появилась возможность просмотра статистики по событиям внутри рекламируемого приложения, которые совершает пользователь, кликнувший по рекламному объявлению.