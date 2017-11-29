Встроенный VPN перестал работать, сообщили российские пользователи браузера Opera:

В начале осени 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что «все» наиболее популярные в России VPN-сервисы и анонимайзеры согласились исполнять вступивший 1 ноября в силу закон о блокировке запрещенных сайтов. Конкретно сервисы Opera Жаров не упоминал, но они популярны. В Роскомнадзоре есть специальный департамент блокировки анонимайзеров и VPN. Он уполномочен проверять и при необходимости блокировать сами сервисы, предоставляющие обход блокировок с доступом к запрещённым сайтам. Ещё позавчера, через встроенный в Opera VPN, можно было посещать сайты из российского реестра запрещённых сайтов. Со вчерашнего вечера VPN не работает вообще.

Роскомнадзор потребовал от Opera запретить использовать свой VPN для обхода блокировок ещё в ноябре 2016 года. В прошлом законодательство РФ не предполагало никаких санкций, в случае если бы Opera уклонилась от сотрудничества, но в 2017-м санкции введены. Сервис, уклонившийся от сотрудничества с РКН, сам попадает на блокировку.

В мае 2017 года свои версии интернет-блокировок ввела соседняя Украина. В итоге украинцы обвалили бесплатный VPN от Opera (отдельный сервис) во всём мире, и владельцы проекта отключили инструменты обхода цензуры для целой страны.