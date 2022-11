Производитель персональных компьютеров, ноутбуков и принтеров HP Inc. списал 1,4 млрд руб. в связи с уходом из России, указано в отчетности американской корпорации за 2022 финансовый год. В эту сумму включены расходы на выходные пособия для сотрудников, аннулирование контрактов, списание товарно-материальных запасов и другие единовременные затраты, связанные с уходом, следует из документа. Чистая выручка HP Inc. в финансовом году, завершившемся 31 октября 2022 г., составила $63 млрд, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, говорится в отчетности. При этом чистая прибыль сократилась вдвое до $3,2 млрд. Выручка направления по выпуску ПК в IV финансовом квартале упала на 13% до $10,3 млрд, а доходы от продаж принтеров снизились на 7% до $4,5 млрд. Компания также объявила о намерениях уволить 4000–6000 сотрудников, или 10% штата. Это позволит сэкономить не менее $1,4 млрд до конца 2025 г.

На телеконференции с аналитиками и журналистами по итогам II квартала 2022 г. президент и исполнительный директор HP Inc. Энрике Лорес отмечал, что за 2021 финансовый год выручка компании в России составила около $1 млрд, или около 1,6%. Соответственно, недополученную прибыль по итогам текущего года стоит оценивать приблизительно в тех же пределах, указывал он. С начала марта 2022 г. HP Inc. перестала принимать заказы и поставлять технику на российский рынок, а в конце мая объявила о полном сворачивании бизнеса в стране. Если чистая выручка HP Inc. составила $63 млрд, а на Россию приходилось около 1–1,5% от общей суммы, выручка, которую компания потеряла из-за ухода, действительно находится в пределах от $630 млн до $1 млрд, рассуждает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. В российском представительстве HP Inc. работало около 500 человек. Выходное пособие за три месяца в среднем составляет $6000, т. е. в сумме HP Inc. могла заплатить сотрудникам около $3 млн, предполагает он.