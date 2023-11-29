Основатель, генеральный директор и мажоритарный акционер логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт в связи с эмиграцией в Израиль хочет продать свою долю в ООО «СДЭК-глобал» (юрлицо СДЭК; у Гольдорта было 55,44%, по данным СПАРК на конец 2020 г.). Речь идет о выходе из ООО только самого Гольдорта, другие совладельцы – Вячеслав Пиксаев (37%, по данным СПАРК на июль 2023 г.), Инна Яковлева (6,5% на июль 2023 г.), Евгений Цацура (1%, по данным СПАРК на октябрь 2020 г.) – продавать доли не намерены, добавляет источник. В общей сложности интерес к сделке проявляли 15 контрагентов, добавляет собеседник, близкий к СДЭК.

Переговоры в первом полугодии 2023 г. вели Совкомбанк через своего бывшего председателя правления Кирилла Соколова, «Тинькофф банк», АФК «Система», Qiwi, указывает собеседник в партнере СДЭК и подтверждает близкий к компании источник. Сделкой интересовались «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль», а также конкурент компании «Деловые линии», добавляет близкий к СДЭК источник. Активные переговоры в течение последнего месяца ведет сервис доставки 5post, говорит собеседник в партнере СДЭК, этой компанией через ООО «Корпоративный центр икс 5» владеет нидерландская головная структура X5 Group. 5post занимается логистикой через постаматы и пункты выдачи в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Диапазон оценок СДЭК в ходе due diligence Совкомбанком, «Тинькофф банком», АФК «Система», Qiwi составил от 20 млрд до 25 млрд руб., из этой оценки стоимость доли Гольдорта – 11–13,86 млрд руб., говорит источник в партнере компании. «Дочка» X5 Group оценила компанию выше – в 30–35 млрд руб., добавляет он, информацию о due diligence со стороны ритейлера подтверждает собеседник в консалтинговой компании. Стоимость доли Гольдорта, таким образом, может быть оценена в диапазоне 16,6–19,4 млрд руб.