Формально Минцифры предложило госструктурам выбор из трех вариантов. Требуется «обеспечить использование в целях рабочих коммуникаций» государственных, муниципальных служащих, сотрудников подведомственных учреждений либо национального мессенджера, либо коммуникационных сервисов автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС), которые сделаны на базе корпоративного мессенджера VK Teams, либо ведомственных систем. Если организация не использует последние два варианта, то Минцифры рекомендует ее руководителю до 1 декабря 2025 г. принять необходимые правовые акты, в которых предусмотреть, что все служащие и сотрудники для рабочих коммуникаций используют только нацмессенджер.

Стоит заметить, что Max не очень хорошо подходит в качестве использования корпоративного (или государственного) средства коммуникации.

В нём отсутствуют возможности управления безопасностью аккаунтов, включённых в рабочие группы, администраторы чатов не могут контролировать безопасность учётных записей, используемых в работе, при этом нельзя лишить, например, уволенного сотрудника доступа ко всем служебным данным.

Кроме того, в мессенджере, привязанном к личному телефону, неизбежно будут смешиваться рабочие и личные переписки, что будет отвлекать от выполнения рабочих задач, поэтому в корпоративном мире предпочитают использовать как тот же упоминаемый Минцифрой VKTeam, так и продукты "Яндекс.360", Bitrix24 и другие.

