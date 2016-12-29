Можете сказать, сколько «Газпром-медиа» зарабатывает на digital, удается ли эффективно продавать эту аудиторию?

— Конечно, удается. […] Больше половины оборота Gazprom-Media Digital, который занимает 42% на рынке онлайн-видеорекламы, — продажи на собственных площадках холдинга. Кроме того, в 2016 году мы видим эффект от нашего совместного проекта с Pladform, из которого родился альянс «Руформ». По доле рынка интернет-видеорекламы совместное предприятие, если мы говорим о предпросмотре, куда мы ставим свою видеорекламу, — это более 20% рынка. Через плеер «Руформ» сейчас смотрит контент 46% аудитории в России. […]

Разговоры [о создании единой онлайн-витрины] ходят с лета. Расскажите, как она создается, когда можно будет на нее посмотреть?

Мы выступили с этой инициативой еще летом, но сложно было найти формат, который устраивал бы рынок. Не хочу говорить подробно: еще не все решения приняты. Наш коллега Константин Эрнст […] употребляет выражение Les Puces — французский рынок. Каждый фермер несет туда свою продукцию, а покупатель знает, куда за ней прийти. Раздача контента в интернете с точки зрения B2B-распространения будет вестись из одной точки и на одном плеере. Весь контент вне витрины станет пиратским по умолчанию и по всей стране. Пиратство прекратится просто.

Сейчас ведь самая главная проблема — слабая монетизация в цифровой среде. Это связано с тем, что она непрозрачная, не контролируется и не определены правила игры. В том числе на государственном уровне. В некоторых онлайн-кинотеатрах, не буду показывать пальцем, используются сервисы, на которые у них просто нет прав. Они предлагают услуги «Перемотка», «Пауза» и прочие вещи, которые во всем мире являются отдельной услугой, на нее требуются отдельные права. Пиратят на очень высоком уровне и очень серьезные компании, а страдают производитель контента и каналы, которые тратят деньги на контент для линейного телевидения.