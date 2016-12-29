Телеком-оператор Verizon вряд ли откажется от идеи поглощения Yahoo! из-за недавней хакерской атаки, считают эксперты, опрошенные Bloomberg. Ущерб от атаки на Yahoo! оценивается в $1 млрд, несмотря на это, опрошенные агентством аналитики не видят угрозы для готовящейся сделки. Они говорят, что так или иначе за последние годы от хакерских атак пострадало большинство крупнейших американских компаний.

14 декабря Yahoo сообщила, что в результате хакерской атаки на сервис в августе 2013 года были похищены данные миллиарда пользователей. Хакеры могли получить имена пользователей, их email, номера телефонов, даты рождения, хешированные пароли и ответы на секретные вопросы в целях безопасности, однако данные о банковском счете и финансовых операциях не были затронуты.

Основатель Ponemon Institute Ларри Поунмон оценивает потери Yahoo! в результате хакерских атак в $1 млрд — с учетом упущенной выгоды. Однако другие эксперты считают, что об инциденте достаточно быстро забудут и он не окажет существенного влияния на переговоры с Verizon. За последние годы от хакеров пострадали такие компании, как Sony, Home Depot, JPMorgan, EBay и другие. Только в 2016 году было зафиксировало около тысячи инцидентов, связанных с американскими компаниями и скомпрометированы данные примерно 25 млн пользователей, подсчитали в компании Sunnyvale.

Дополнительным риском для Yahoo! является возможный коллективный иск со стороны пострадавших пользователей, однако эксперты отмечают, что последнее время суды редко встают на сторону жертв хакерских атак. Президент компании Iconoclast Tech Бенджамин Дин считает, что пострадавшим пользователям Yahoo! сложно будет обосновать сумму материального ущерба, полученного в результате атаки.