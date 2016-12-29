Структуры владельца USM Holdings Алишера Усманова продали все акции Alibaba, но оставили часть акций Apple. Об этом он рассказал в большом интервью телеканалу «Россия 24», где также подвел итоги года и пообещал, что вернет статус российского налогового резидента.

На вопрос об итогах года и о своих наиболее прибыльных компаниях, Усманов ответил, что все компании сопоставимы, и их не так много:

Все-таки восстановление цены на железную руду дало достаточно приличный доход для горно-обогатительных комбинатов нашей группы, хорошо закончил «Мегафон», растет выручка наших интернет-ресурсов. Мы, во всяком случае, я думаю, провели год с успехом. Учитывая, что покупались все эти активы на пике рыночного развития этих компаний, на пике стоимости этих компаний, то могло показаться, что мы выбрали неправильный момент. Но так как тот кризис, который сегодня находится в глубокой степени развития в экономике России, не предполагал каких-либо предсказуемых последствий, поэтому мы не отчаиваемся, банковская система Российской Федерации выдержала этот удар, мы планомерно, спокойно снижаем нашу долговую нагрузку, которую мы приобрели в результате этих всех поглощений, покупок наших активов.

Также инвестор рассказал о продаже всех своих акций китайской Alibaba:

Когда-то мы сделали «бай-бай» «Фейсбуку», сейчас мы сделали «бай-бай» «Алибабе», но у нас много китайских активов в том самом технологическом фонде, который мы организовали — сохраняются позиции по JD.com, Xiaomi, еще двум-трем китайским компаниям. Мы очень дорожим этими инвестициями, будем ждать развития следующего этапа тех компаний, которые только-только подходят к IPO.

По состоянию на конец 2014 года, Усманов оценил, что инвестиции в Alibaba Group уже принесли ему 500% прибыли. Партнер Усманова Иван Стрешинский спустя пару месяцев объяснил: «Все, что ты хорошо сделаешь в Азии, особенно в Китае, приносит непропорционально большое количество денег […] Стратегически ситуация очень простая: невысокое, по сравнению с Западом, проникновение интернета, великолепная перспектива роста — просто за счет того, что все больше людей будут подключаться к интернету. Помимо этого, высокая численность населения и растущая экономика».

Усманов отметил, что у фонда с его участием остается небольшая доля в Apple — они не продали пакет целиком. По его словам, в фонде «очень хорошо заработали» на продаже акций производителя iPhone. Тогда они «подняли краткосрочную инвестицию, и она дала хорошую прибыль, кратно превышающую банковский кредит».

В феврале 2016 года журналисты РБК выяснили, что Алишер Усманов перестанет быть налоговым резидентом России. Холдинговая компания предпринимателя уточнила осенью 2016, что Усманов не занимается операционной деятельностью, так как сконцентрировался на спортивной, благотворительной и филантропической деятельности. В интервью «Вестям» инвестор пообещал вернуть статус российского налогового резидента: