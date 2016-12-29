Максим Спиридонов, глава компании «Нетология», работающей в сфере онлайн-образования, купил отчёт у консалтинговой компании J’son and Partners — известного игрока на рынке аналитики. Спиридонов остался недоволен отчётом: по его мнению, в отчёте много ошибок, а где их нет — поверхностность.

За изрядные деньги купили очередной отчёт авторитетной консалтинговой конторы о рынке онлайн-образования в России. Ошибка на ошибке. Там где нет фактических ошибок — поверхностность. Такое ощущение, что кроме инсайдеров, никто не понимает наш рынок. Между тем, если считать все типы образования от дополнительного среднего до языкового и навыкового, объем рынка уже исчисляется десятками миллиардов рублей годового оборота и растёт на сотни процентов в год.

Posted by Maxim Spiridonov on Tuesday, 27 December 2016

Позже Спиридонов детально разобрал отчёт с указанием ошибок, которые допустили аналитики по его проектам — «Нетологии» и «Фоксфорду». Во-первых, выручка группы компаний Спиридонова «в разы больше», чем в отчёте. Во-вторых, «Фоксфорд» никогда не занимался репетиторами, хотя в отчёте написано обратное. В-третьих, основатель «Фоксфорда» указан неверно: вместо Алексея Половинкина аналитики указали Максима Древаля, который присоединился к проекту позднее. В-четвёртых, аналитики пишут (мимоходом перевирая SuperJob на SuperJon) о разовых партнёрствах с различными компаниями в прошлом, как о продолжающемся сотрудничестве. В-пятых, более чем в пять раз занижен показатель регистраций у «Фоксфорда».

Ужаснулся содержимому [отчёта] больше прежнего. Особенно той чудесной части, что касается российского рынка. По нашим проектам, «Нетологии» и «Фоксфорду» — ляп на ляпе. Подозреваю, что такие же ошибки могут быть по каждому из разобранных проектов. Также немало ошибочных заключений о рынке, вообще.

В комментариях бывший директор по образованию Mail.ru Group Дмитрий Волошин предлагает подать в суд за нанесение ущерба репутации. Спиридонов ответил, что тратить на это время не будет, да и отчёт находится в закрытом доступе.

Также свою версию возникновения таких отчётов предложил инвестор Александр Журба. По его мнению, всё начинается с того, что стартапер хочет показать инвестору большой рынок для своего проекта.