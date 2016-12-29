Максим Спиридонов, глава компании «Нетология», работающей в сфере онлайн-образования, купил отчёт у консалтинговой компании J’son and Partners — известного игрока на рынке аналитики. Спиридонов остался недоволен отчётом: по его мнению, в отчёте много ошибок, а где их нет — поверхностность.
За изрядные деньги купили очередной отчёт авторитетной консалтинговой конторы о рынке онлайн-образования в России. Ошибка на ошибке. Там где нет фактических ошибок — поверхностность. Такое ощущение, что кроме инсайдеров, никто не понимает наш рынок. Между тем, если считать все типы образования от дополнительного среднего до языкового и навыкового, объем рынка уже исчисляется десятками миллиардов рублей годового оборота и растёт на сотни процентов в год.
Posted by Maxim Spiridonov on Tuesday, 27 December 2016
Позже Спиридонов детально разобрал отчёт с указанием ошибок, которые допустили аналитики по его проектам — «Нетологии» и «Фоксфорду». Во-первых, выручка группы компаний Спиридонова «в разы больше», чем в отчёте. Во-вторых, «Фоксфорд» никогда не занимался репетиторами, хотя в отчёте написано обратное. В-третьих, основатель «Фоксфорда» указан неверно: вместо Алексея Половинкина аналитики указали Максима Древаля, который присоединился к проекту позднее. В-четвёртых, аналитики пишут (мимоходом перевирая SuperJob на SuperJon) о разовых партнёрствах с различными компаниями в прошлом, как о продолжающемся сотрудничестве. В-пятых, более чем в пять раз занижен показатель регистраций у «Фоксфорда».
Ужаснулся содержимому [отчёта] больше прежнего. Особенно той чудесной части, что касается российского рынка. По нашим проектам, «Нетологии» и «Фоксфорду» — ляп на ляпе. Подозреваю, что такие же ошибки могут быть по каждому из разобранных проектов. Также немало ошибочных заключений о рынке, вообще.
В комментариях бывший директор по образованию Mail.ru Group Дмитрий Волошин предлагает подать в суд за нанесение ущерба репутации. Спиридонов ответил, что тратить на это время не будет, да и отчёт находится в закрытом доступе.
Также свою версию возникновения таких отчётов предложил инвестор Александр Журба. По его мнению, всё начинается с того, что стартапер хочет показать инвестору большой рынок для своего проекта.
Стартапер берет исследование неведомого блогера 2006 года, достраивает кривую до 2015 с тем же углом, не забыв, чтобы выглядело убедительно, сделать впадину на 30% в 2008 году. Эту презентацию он показывает на очередном хакатоне, откуда ее копирует другой стартапер с совсем другим рынком, но похожим названием технологии (так, например, рынок мобильных игр легко превращается умножением на 2 в рынок мобильных приложений). При этом в чем разница, например, между рынком разработки софта, платформ распространения софта, продаж софта и покупок внутри софта никому, в общем-то, нет дела.
Такая операция повторяется 3−4 раза, после чего кто-то из стартаперов выкладывает это в ФБ, откуда ее забирает журналист, и, снабдив для надежности парой комментариев экспертов, взятыми за 5 минут во время перекура, выкладывает это в раздел «Рынки». Оттуда их забирает стажер аналитической компании, и, снабдив ссылкой на «отраслевой источник», выкладывает в закрытый доступ по подписке для профессиональных инвесторов. Оттуда их берут институты развития, и, через пару лет, от знакомых получает другой неведомый блогер. […]
Так и живем, в мире вечно растущих графиков натуральных показателей рынка и хоккейных клюшек роста выручки через 3 квартала от сегодняшего момента. А потом приходят оценщики и на основании будущей выручки на растущем рынке делают оценку проекта.
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Может что-то и изменилось, но буквально 1−1,5 года J’son and Partners это было 2 человека. Какую аналитику они могут создавать?