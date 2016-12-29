ВКонтакте предложил пользователям самоуничтожающиеся «Истории». Снимки и видео этого типа видны в мобильных приложениях ВК 24 часа после публикации. Аналогичные функции уже известны по мессенджеру Snapchat, летом они появились в Instagram, а в декабре в Facebook Messenger. Тем же летом 2016 года, Госдума РФ приняла антитеррористический законопроект депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова, закон подписан президентом. По его нормам интернет-компании должны будут хранить все переговоры и данные, которые пользователи передают друг другу до полугода (точный срок устанавливается Правительством) с момента передачи. Сам факт о передаче придётся хранить на протяжении трёх лет. ВКонтакте, а так же другие проекты Mail.ru Group, вошли в так называемый Реестр организаторов распространения информации осенью 2014 года, то есть под действие закона подпадает и его выполнит.

Требования российского законодательства не повторяют западную моду. Поэтому и отказываться от популярной сейчас функции в ВК не стали. Хранение пользовательской активности в полном объёме лишь запланировано по закону, но ещё не началось фактически. Поэтому эксперимент ВК показывает лишь частное и безобидное расхождение между желаниями интернет-компании и Госдумы. Остаётся дождаться фактического начала работы закона Яровой и дополнительного объявления ВК о том, что сообщения из «Историй» хранятся по 24 часа для пользователей и месяцами для других заинтересованных лиц.