«ВКонтакте» опубликовал список запрещенных видов рекламы, за которые социальная сеть станет наказывать пользователей — запрещать публикацию гиперссылок по прогрессирующей шкале. Примеры относятся только к рекламе, которая размещается по договоренности с рекламодателями, так как объявления в бирже модерируются социальной сетью самостоятельно. Согласно информации в официальном сообществе VK, список может уточняться.

Список запрещенной рекламы:

— Реклама с использованием завышенных неподкреплённых обещаний: «Зарегистрируйся на нашем сайте и заработай миллион за месяц», «Заработай на виллу на Карибах за неделю благодаря опционам», «Купи наши чудо-пилюли и худей на 5 кг в неделю» и т. п. ;

— Реклама с использованием шок-контента, порнографии и тем детской сексуальности;

— Реклама казино и других видов азартных игр. Исключение: покер;

— Реклама интимных товаров сомнительного действия;

— Реклама алкоголя и табака: продвижение конкретных брендов и реклама дистанционной торговли. Исключение: магазины, не торгующие дистанционно, и заведения (бары, рестораны), где продают алкоголь/табачные продукты;

— Реклама наркотических веществ;

— Реклама сайтов с вирусами и SMS-мошенничеством;

— Реклама услуг проституток (включая виртуальный секс);

— Реклама услуг «накруток» для ВК и других социальных сетей и сайтов;

— Реклама услуг взлома: сайтов, почты, личных страниц и т. п. ;

— Реклама услуг по рассылке спама.