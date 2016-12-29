«ВКонтакте» запретил рекламу интимных товаров сомнительного действия и бинарных опционов


«ВКонтакте» опубликовал список запрещенных видов рекламы, за которые социальная сеть станет наказывать пользователей — запрещать публикацию гиперссылок по прогрессирующей шкале. Примеры относятся только к рекламе, которая размещается по договоренности с рекламодателями, так как объявления в бирже модерируются социальной сетью самостоятельно. Согласно информации в официальном сообществе VK, список может уточняться.

Список запрещенной рекламы:

— Реклама с использованием завышенных неподкреплённых обещаний: «Зарегистрируйся на нашем сайте и заработай миллион за месяц», «Заработай на виллу на Карибах за неделю благодаря опционам», «Купи наши чудо-пилюли и худей на 5 кг в неделю» и т. п.;

— Реклама с использованием шок-контента, порнографии и тем детской сексуальности;

— Реклама казино и других видов азартных игр. Исключение: покер;

— Реклама интимных товаров сомнительного действия;

— Реклама алкоголя и табака: продвижение конкретных брендов и реклама дистанционной торговли. Исключение: магазины, не торгующие дистанционно, и заведения (бары, рестораны), где продают алкоголь/табачные продукты;

— Реклама наркотических веществ;

— Реклама сайтов с вирусами и SMS-мошенничеством;

— Реклама услуг проституток (включая виртуальный секс);

— Реклама услуг «накруток» для ВК и других социальных сетей и сайтов;

— Реклама услуг взлома: сайтов, почты, личных страниц и т. п.;

— Реклама услуг по рассылке спама.

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Добавить 2 комментария

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    Владимир Мяу и компания

    Теперь дело за модераторами. Они или будут резать много нормальных рекламодателей из-за ложно-позитивных срабатываний, или наоборот. Ставлю на то, что будет и то, и это. Иначе им модерация обойдется дороже, чем прибыль от рекламы.

    Ну, а на Роеме появится много статей по поводу того, что кого-то несправедливо зарезали (или наоборот).

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