«ВКонтакте» опубликовал список запрещенных видов рекламы, за которые социальная сеть станет наказывать пользователей — запрещать публикацию гиперссылок по прогрессирующей шкале. Примеры относятся только к рекламе, которая размещается по договоренности с рекламодателями, так как объявления в бирже модерируются социальной сетью самостоятельно. Согласно информации в официальном сообществе VK, список может уточняться.
Список запрещенной рекламы:
— Реклама с использованием завышенных неподкреплённых обещаний: «Зарегистрируйся на нашем сайте и заработай миллион за месяц», «Заработай на виллу на Карибах за неделю благодаря опционам», «Купи наши чудо-пилюли и худей на 5 кг в неделю»
— Реклама с использованием шок-контента, порнографии и тем детской сексуальности;
— Реклама казино и других видов азартных игр. Исключение: покер;
— Реклама интимных товаров сомнительного действия;
— Реклама алкоголя и табака: продвижение конкретных брендов и реклама дистанционной торговли. Исключение: магазины, не торгующие дистанционно, и заведения (бары, рестораны), где продают алкоголь/табачные продукты;
— Реклама наркотических веществ;
— Реклама сайтов с вирусами и SMS-мошенничеством;
— Реклама услуг проституток (включая виртуальный секс);
— Реклама услуг «накруток» для ВК и других социальных сетей и сайтов;
— Реклама услуг взлома: сайтов, почты, личных страниц
— Реклама услуг по рассылке спама.
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Я реально немного устал от всех этих «заработай 300 тысяч рублей продавая боярышник по франшизе» (комбо)
Теперь дело за модераторами. Они или будут резать много нормальных рекламодателей из-за ложно-позитивных срабатываний, или наоборот. Ставлю на то, что будет и то, и это. Иначе им модерация обойдется дороже, чем прибыль от рекламы.
Ну, а на Роеме появится много статей по поводу того, что кого-то несправедливо зарезали (или наоборот).