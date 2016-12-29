Американские полицейские потребовали от Amazon предоставить записи, сделанные устройством Echo в доме жителя Арканзаса Джеймса Бейтса. Бейтс обвиняется в убийстве своего знакомого Виктора Колинза, который был найден задушенным в джакузи в доме Бейтса, пишет издание The Information.

Полиция обнаружила, что в момент предполагаемого убийства в доме был активирован «умный помощник» Amazon Echo. Это устройство реагирует на голосовые команды и позволяет дистанционно включать музыку, делать поисковые запросы в интернет, активировать системы климат-контроля и другие устройства «умного дома».

Amazon Echo в доме Джеймса Бейтса возможно был активирован случайно и проработал всю ночь. Полицейские предположили, что система могла записать какие-то разговоры, которые могли бы доказать вину Бейтса. По данным The Information, в ходе судебного процесса Amazon отказался предоставить властям данные, которые передавались Amazon Echo на сервера компании, где их обрабатывает, в том числе, приложение Alexa — интеллектуальный помощник, который ведет историю предпочтений пользователя и использует ее для рассылки таргетированной рекламы и т. д. Защита Бейтса заявила суду, что использование данных Echo создаст опасный прецедент.

Большинство смартфонов и других мобильных устройств сейчас обладают системами распознавания речи, которые активируются при произнесении кодового слова (Okay, Google или Hello, Siri), но по факту постоянно «слушают» пользователя чтобы не пропустить момент, когда их решат активировать. Разрешение использовать данные подобных сервисов для того, чтобы доказывать чью-то виновность может означать полное отсутствие права на частную жизнь для всех владельцев современных электронных устройств.

Что интересно, отказ Amazon не помешал полицейским использовать информацию систем «умного дома». Дело в том, что у Бейтса помимо Amazon Echo было установлено несколько подобных устройств, в частности интеллектуальная система управления потреблением воды. По ее данным, ночью Бейтс израсходовал за три часа около 500 литров воды, что может свидетельствовать о том, что он пытался уничтожить улики. Пока суд не принял решение, можно ли принять эти данные в качестве косвенных доказательств вины Бейтса.