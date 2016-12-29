Советник президента России по интернету Герман Клименко рассказал о новшествах в области госуслуг в 2017 году и зачем нужен закон о регулировании Рунета. Также в интервью он сообщил, что Google игнорирует запросы спецслужб РФ, а российские чиновники уже заменили 30% импортного софта отечественным.

Высока вероятность «тектонических сдвигов» в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача — отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить. Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает.