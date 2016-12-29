Роскомнадзор опубликовал план проверок компаний на соблюдение закона о локализации персональных данных россиян на серверах в РФ в 2017 году. В план попали российские офисы Gett, LG, MTV и Universal, а также «большая четверка» аудиторов: PWC, KPMG, Deloitte и Ernst& Young. Всего в 2017 году Роскомнадзор проведет плановую проверку 39 организаций.

Также в список попали сотовые оператора МТС и «Мегафон», платежная системе Qiwi и фармкомпания Pfizer. В 2016 году ведомство проверило 12 IT- и интернет-компаний, в том числе рекрутинговые сайты SuperJob и HeadHunter, интернет-магазины «Озон», LaModa и Wildberries, а также «Островок.ру» и ЗАО «Суп Медиа» (входит в холдинг Rambler&Сo).

Большая часть проверок не выявила масштабных нарушений. Исключением стало российское представительство LinkedIn. Копания отказалась переносить данные российских пользователей, в результате Роскомнадзор инициировал процедуру блокировки соцсети на территории РФ. На данный момент LinkedIn недоступна для пользователей российских операторов связи, компания вернула средства подписчикам платных аккаунтов и ведет переговоры с регулятором относительно возобновления деятельности на территории России.