Российский рынок онлайн-кинотеатров необходимо регулировать, чтобы защитить локальных игроков от конкуренции со стороны глобальных брендов, сказал основатель «Амедиа» и совладелец студии «Космос фильм» Александр Акопов в интервью агентству RNS. «Если не предпринять специальных мер, то Netflix может всех сожрать — его финансовые ресурсы неограниченны, его финансовая модель совершенно непонятна и закрыта», — сказал он.