В Google заявили, что после инциндента с двумя потерявшимися и замёрзшими россиянами картографический сервис не будет больше строить маршруты в Магадан через заброшенную Колымскую трассу, которая сейчас может использоваться только летом. В конце ноября на ней застряли два 18-летних россиянина, которые перегоняли купленную ранее во Владивостоке Toyota Chaser из Магадана в Якутск. В Якутске студенты встретились 25 ноября, а нашли их только 5 декабря: один был мёртв, второй обморожен. Они оказались в регионе, где регулярно обновляются рекорды низкой температуры, она доходит до минус 50 градусов.

Оказалось, что студенты сравнили построенные Яндексом и Google маршруты и выбрали более короткий последний, так как торопились. Google удалось сократить им путь за счёт использования Колымской трассы. Она засыпана снегом, завалена деревьями (об одно из которых и повредилась «Тойота»), и даже осенью на ней не всегда можно проехать на грузовике. Пресс-служба Google объяснила неактуальность карт тем, что в России они непопулярны и не слишком интенсивно обновляются. Местные жители отмечают, что это не единственный случай, когда навигаторы строят маршруты по заброшенным дорогам.