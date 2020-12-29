«Коммерсант» собрал свидетельства того, что российские интернет-магазины испытывают трудности с доставкой -- на этот раз из-за нового года и конкуренции за курьеров с доставкой еды. Wildberries срывают сроки доставки, IKEA предупреждает о сложностях и отключает калькулятор стоимости доставки. У Ozon постоянно заканчиваются товары повышенного спроса. К новогоднему ажиотажу оказались лучше подготовлены ритейлеры с развитой сетью оффлайновых точек, где можно забрать заказ.

Источник «Ъ» из числа федеральных логистических операторов также знает о происходящих у интернет-магазинов задержках с обработкой заказов. Пока, уточняет он, проблемы не носят массовый характер. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что справиться с пиковой нагрузкой лучше смогут игроки с развитой сетью офлайн-точек за счет возможности забрать заказы самостоятельно, а проблемы онлайн-магазинов в ближайшие дни будут только нарастать. Уже сейчас ряд таких компаний не позволяют оформить заказ с доставкой в 2020 году.

Ещё осенью нехватка курьеров заставила компании искать разные варианты решения проблемы -- активнее привлекать мигрантов, задействовать самозанятых и людей с ограниченными возможностями, тестировать платную доставку при повышенном спросе или ограничение бесплатной доставки.

Более серьёзные проблемы фиксировались у онлайн-ритейла в марте этого года, когда пандемия и локдаун внезапно увеличили спрос на доставку.