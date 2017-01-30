«Антивирусы отравляют всю софтверную экосистему в целом, так как их инвазивный и плохо написанный код осложняет работу разработчиков браузеров и другого ПО, мешая им самим заниматься улучшением безопасности», — перевёл обращение известного инженера Роберта О’каллахана журнал «Хакер». Роберт сделал исключение для антивирусов Microsoft. «Нет почти никаких доказательств того, что топовые антивирусные продукты (не MS) как-то улучшают сетевую безопасность. Скорее они заметно ей вредят. К примеру, посмотрите на баги в антивирусном ПО, обнаруженные Google Project Zero. Эти баги свидетельствуют не только о том, что данные продукты открыты для большинства типов атак, но их разработчики в целом не следуют стандартным практикам безопасности (с другой стороны, Microsoft демонстрирует компетентность)».

Эксперт вспоминает случай, когда Firefox для Windows обзавелся поддержкой ASLR, но многие производители антивирусов незамедлительно все испортили, внедрив в процесс собственные DLL, отключающие ASLR. Также О’каллахан припомнил, как антивирусное ПО не раз блокировало обновления Firefox, лишая пользователей важных исправлений.

О’каллахан покинул Mozilla после 16 лет работы и, как рассказал сейчас, безопасностью в его проекте занимались пиарщики:

Когда он попытался призвать производителя антивирусов к ответу из-за инъекций кода в Firefox API, PR-отдел Mozilla заставил его замолчать. Ведь в отместку антивирусный вендор мог бы признать Firefox небезопасным, или обвинить разработчиков браузера в том, что пользователи стали жертвами малвари.

P. S. В ноябре 2016 года ФАС России возбудила дело против Microsoft по жалобе «Лаборатории Касперского». Глава производителя ПО Евгений Касперский бросил Microsoft: «С меня хватит!», — и дал работу антимонопльщикам Евросоюза и России. О’каллахан борется с независимыми от MS антивирусами убеждением. Сам же Microsoft, уже по словам Касперского, расправляется с антивирусным ПО конкурентов технологическими и организационными уловками.